ودّع والكنيسة الارثوذكسية متروبوليت جبيل والبترون وما يليهما للروم الارثوذكس المطران السابق جورج خضر، في مأتم رسمي حاشد في كنيسة القديس جاورجيوس في بصاليم، وسط أجواء من الحزن والصلاة والرجاء بالقيامة، حيث ترأس بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للطائفة يوحنا العاشر خدمة الجناز بمشاركة راعي أبرشية جبيل والبترون وما يليهما للروم الأرثوذكس المتروبوليت سلوان موسي وعدد من آباء المجمع الانطاكي وآباء وكهنة وشماسة ورهبان وراهبات، وبطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان. كما حضر خدمة الجناز مطارنة وقساوسة وممثلون عن مختلف الكنائس والأبرشيات والطوائف في لبنان والمنطقة.

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وعن الجانب الرسمي، حضر رئيس الحكومة نواف سلام ممثلاً رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون ومجلس النواب ، مجلس النواب الياس بو صعب، نائب طارق متري، الوطني ميشال منسى، وزير الثقافة غسان سلامة، ونواب حاليون وسابقون وممثلون عن قادة الأجهزة الامنية والاحزاب، وشخصيات روحية ورسمية وسياسية وفعاليات اجتماعية وعسكرية ونقابية واعلامية، إلى جانب حشد من المؤمنين الذين توافدوا لوداع المطران الراحل واستذكار مسيرته الكنسية والروحية.

وألقى البطريرك يوحنا العاشر كلمة تأبينية مستلهمًا المزامير ليودّع راعيًا عاش قلبه في التأمّل في يسوع، وجمع في خدمته بين عمق الفكر الأنطاكي وحنان القرب من الناس. وتوقّف عند أمانته في رعاية الأبرشية ومرافقة المهجّرين والدفاع عن الحق والعدالة، مع إشادةٍ بعنايته الأبوية في أيام ضعفه من المطران سلوان (موسي) والشمّاس جورج (شلهوب). كما أبرز أثره التأسيسـي في حركة الشبيبة الأرثوذكسية وفي الحوار والانفتاح على الآخر، داعيًا إلى حفظ وصاياه ومحبته في حياة الأبرشية والوطن.

وقال:"بين السؤال والوصية عاش المطران جورج خدمته، كاهناً في الميناء وأسقفاً في جبل لبنان. أحب شعبه وكهنته، وكان يرجو لكل واحد منهم أن يكتشف ما أودعه الله فيه وأن يخدم به. عشق الرهبنة وأرادها غرسة مورقة في ديار الأبرشية التي أسندها الله إلى أبوته. وكان في وسعه أن يأتمن إنساناً على عمل عزيز عليه، ثم يفرح حين يراه ينجزه بطريقته. ولعل بيننا اليوم من عرف شيئاً من موهبته لأن المطران جورج رآها فيه قبله وأعطاه مسؤولية نمت فيها. وحين افترش المهجرون أرض هذه الأبرشية كان يسمع قول الرب: كنت غريباً فآويتموني، وكان يعينه أن يعرف كيف يعيش الذين فقدوا بيوتهم وما يحتاجون إليه ومما يخافون على أولادهم. فسعى إلى تنظيم الإغاثة وفتح المستوصفات ورافق العائلات في محنتها، ثم عمل على تيسير عودتها إلى قراها والعمل على بناء بيوتها وكنائسها. وهو الذي قال: إن الدنيا كلها مطرح سجود. كان يعرف إلى أين تحملنا الصلاة حين ننهض منها، تحملنا إلى باب أخينا، ولا سيما حين يكون متألماً أو فقيراً أو غريباً، فهناك أيضاً نلقى المسيح الذي وحّد نفسه به. ومن هنا نفهم دفاعه عن حق الشعب الفلسطيني، كان يسمع في شكوى شعب سُلب حقه صوت الإنسان الذي جعل المسيح نفسه في موضعه، وكان يستطيع أن يتكلم عندئذٍ على السلام، وأن يسمي في الكلام نفسه من ظُلم وما ينبغي أن يُرد إليه. وكان يرجو للبنان كلما انقضّت محنة أن يبقى تضامن أهله بعد انقضائها، وأن يجدوا في الغفران والإبداع سبيلاً إلى حياة يتسع فيها الواحد للآخر".

وختم برفع الدعاء إلى المسيح ليرحمه ويجعل ذكره مؤبّدًا في رجاء القيامة.

وسبقت خدمة الجناز صلاة السحر والقداس الإلهي، وخدمة جناز رؤساء الكهنة في أجواء مفعمة بالصلاة والخشوع، قبل أن تُقام صلاة التريصاجيون برئاسة البطريرك يوحنا العاشر تكريمًا للمطران الراحل الذي ترك بصمة بارزة في الحياة الكنسية والفكر اللاهوتي والروحي. وقد تزيّنت الكنيسة ومحيطها بصور عملاقة للمطران خضر ولافتات حملت أقواله وعبارات من إرثه الفكري والروحي، في مشهد عكس عمق المحبة والتقدير اللذين يحظى بهما. كما دوّن المعزّون في السجلّ الذهبي كلمات وعبارات نابعة من القلب، عبّروا فيها عن مشاعر الحزن والأسى، وعن الامتنان لما تركه الراحل من أثر في نفوس محبيه وتلامذته وأبناء الكنيسة.

وعقب انتهاء خدمة الجناز في كنيسة القديس جاورجيوس - بصاليم، نُقل الجثمان إلى كنيسة مار شعيا في برمانا، حيث أُقيمت رتبة الدفن، ووري الجثمان الثرى في مثواه الأخير.

هذا وقد صدر حديثًا عن "مطرانية جبيل والبترون وما يليهما للروم الأرثوذكس (جبل لبنان)" و"تعاونيّة النور الأرثوذكسيّة للنشر والتوزيع"، كتاب "وجهه وحده" للمطران خضر، ضمن سلسلة "شذرات من نور" (الجزء الخامس). ويضمّ الكتاب مقالات نُشرت على مدى أكثر من ثلاثة عقود، معظمها في جريدة "النهار"، إلى جانب محاضرات ودراسات لاهوتية. تتمحور حول مفهوم "الوجه" في فكر المطران خضر، بوصفه موضع اللقاء بين الله والإنسان.

كما رصد اعلام الأبرشية العشرات من اللقاءات الإعلامية التي عبرت عن تأثرها العميق بأيقونة كنيسة أنطاكية المطران خضر.