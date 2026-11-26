صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ العامّة البلاغ التّالي: "في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به لمكافحة جميع أنواع الجرائم وتوقيف المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانيّة، وبناء لادّعاء أحد المواطنين ضد المدعو ا. ك. (مواليد عام 1985، لبناني) بجرم احتيال.

وبنتيجة المتابعة، أحضر هذا الأخير إلى حيث تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب /7/ مذكّرات توقيف، و/3/ خلاصات حكم، وبطاقة دليل، بجرائم تزوير، واستعمال مزوّر، وشيكات دون رصيد، وسرقة سيّارات، واحتيال.

وفي سياق منفصل، بناء على شكوى مقدّمة من إحدى السيّدات ضد المدعو ط. أ. (مواليد عام 1985، لبناني)، بجرم الابتزاز الجنسي، والتهديد بالقتل.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر المفرزة، تم توقيفه في محلّة عمشيت.

بتفتيشه، عُثر بحوزته على سكّين “ستّ طقّات”، وعبوة بلاستيكيّة تحتوي على مادة الكوكايين.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني بناءً على إشارة المختص".