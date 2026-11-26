تواصل رئيس " الكرامة" مع والبلديات ، مطالباً "بإعطاء توجيهات ضرورية لقوى الأمن الداخلي لتكثيف دوريات السير في ، وضبط المخالفات بحزم، وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء، بعد وفاة ثمانية شبّان من طرابلس وعكار والضنية في حوادث سير على دراجات نارية خلال أربع وعشرين ساعة.

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وتوجّه كرامي إلى عائلات الضحايا بالتعزية، قائلاً "ثمانية شبّان في فقدناهم في . ثمانية بيوت كانت تنتظر عودة أحبّتها، فإذا بها تستقبل المعزّين. لأهلنا المفجوعين خالص العزاء، وأسأل الله أن يرحم من فقدناهم وأن يصبّر عائلاتهم".



وشدّد كرامي، في تواصله مع الوزير ، على "ضرورة التحرّك الميداني العاجل"، مؤكّداً أنّ "حماية أرواح أهلنا وأبنائنا مسؤولية الدولة، وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء واجب. والتحرّك مطلوب اليوم