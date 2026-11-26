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تواصل رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، مطالباً "بإعطاء توجيهات ضرورية لقوى الأمن الداخلي لتكثيف دوريات السير في طرابلس، وضبط المخالفات بحزم، وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء، بعد وفاة ثمانية شبّان من طرابلس وعكار والضنية في حوادث سير على دراجات نارية خلال أربع وعشرين ساعة.
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وتوجّه كرامي إلى عائلات الضحايا بالتعزية، قائلاً "ثمانية شبّان في عمر الورد فقدناهم في يوم واحد. ثمانية بيوت كانت تنتظر عودة أحبّتها، فإذا بها تستقبل المعزّين. لأهلنا المفجوعين خالص العزاء، وأسأل الله أن يرحم من فقدناهم وأن يصبّر عائلاتهم".
وشدّد كرامي، في تواصله مع الوزير الحجار، على "ضرورة التحرّك الميداني العاجل"، مؤكّداً أنّ "حماية أرواح أهلنا وأبنائنا مسؤولية الدولة، وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء واجب. والتحرّك مطلوب اليوم