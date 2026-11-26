أعلنت صحيفة "هآرتس" نقلاً عن مصدر إسرائيلي، أن تتجه إلى عقد جولة ثامنة من المفاوضات – قبل نهاية العام الجاري، في إطار مساعيها لإحياء المسار التفاوضي المتعثر، على أن تتركز المحادثات على إيجاد طرف ثالث يتولى مراقبة تنفيذ البرنامج التجريبي، الذي ينص على انسحاب الجيش تدريجياً من مناطق في وانتشار فيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات لم تشهد مشاركة مسؤولين حكوميين من الجانبين منذ آب الماضي، فيما انتهى الاجتماع الأخير بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي، الذي عقد في تشرين الأول في مقر القيادة المركزية الأميركية في تامبا بولاية فلوريدا، من دون تحقيق نتائج ملموسة.

وبحسب "هآرتس"، فإن الجولة المرتقبة ستعقد في ظل استمرار الخلافات بشأن آلية التحقق من تنفيذ البرنامج التجريبي، واقتراب انتهاء مهمة قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل"، والمشاورات الدبلوماسية بشأن الترتيبات الأمنية التي ستعقب انسحابها التدريجي خلال العام 2027.

ولفتت الصحيفة إلى أن البرنامج التجريبي نُفّذ بصورة جزئية أواخر الماضي، في محيط بلدتي زوطر الغربية وفرون، إلا أن لا تعتزم، خلافاً للمطالب اللبنانية، استكمال الانسحاب المقرر، متذرعة بعدم رضاها عن أداء الجيش اللبناني في التعامل مع " ".

ونقلت الصحيفة عن غربي مطلع على تفاصيل المفاوضات قوله إن البرنامج التجريبي أخفق حتى الآن، زاعماً أن الجيش اللبناني لم يتمكن من نزع سلاح الحزب في المناطق المتفق عليها، أو منع استمرار وجوده فيها، مشيرة إلى أن مسؤولين أجانب آخرين يتبنون التقييم نفسه.

وخلصت "هآرتس" إلى وجود توافق واسع على ضرورة تغيير صيغة الحضور الدولي في جنوب ، من دون التوصل حتى الآن إلى تفاهم بشأن طبيعة القوة المرتقبة وصلاحياتها، وسط توقعات بتبلور موقف أكثر وضوحاً خلال الأسابيع المقبلة.