استضافت جامعة البلمند المحامي د. بول مرقص، في جلسة حوارية حملت عنوان "تنشئة الجيل الرقمي: حرية، أخلاقيات، ومسؤولية"، في إطار حوار تفاعلي تناول التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي والرقمي، ودور الإعلام والتربية والمؤسّسات الأكاديمية في إعداد جيل قادر على التعامل بوعي ومسؤولية مع العالم الرقمي، وتعزيز ثقافة حرية التعبير ضمن إطار من القيم الأخلاقية والمسؤولية المجتمعية.

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وقد استقبل الوزير مرقص على مدخل الجامعة وفد تقدّمه البروفسور الياس وراق ثم أدارت الحوار الإعلامية رولا معوّض، حيث تناول مجموعة من المحاور المرتبطة بتأثير التكنولوجيا والمنصّات الرقمية على الأجيال الشابة، والتحديات التي تفرضها البيئة الإعلامية الجديدة، ولا سيما في ما يتعلّق بالمعلومات المضلّلة، وأخلاقيات النشر، وحرية التعبير، وحماية الخصوصية، والمسؤولية الفردية والجماعية في استخدام الوسائل الرقمية.



وشارك في اللقاء عدد من الشخصيات الأكاديمية والإعلامية والتربوية، إلى جانب مدراء العديد من المدارس، ومدراء الجامعة وعدد لافت من الطلاب، في أجواء أتاحت مساحة لتبادل الآراء وطرح الأسئلة ومناقشة التي تمسّ واقع الجيل الرقمي ومستقبله.



وهدف هذا اللقاء إلى تعزيز الحوار بين المؤسّسات الأكاديمية والقيادات الوطنية، وفتح المجال أمام طلابها وأفراد مجتمعها الجامعي للتفاعل المباشر مع أصحاب القرار والخبراء، بما يسهم في تنمية التفكير النقدي، وترسيخ المواطنة الرقمية، وتعزيز الوعي بأهمية الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا ووسائل الإعلام الحديثة.



وشدّد الوزير مرقص على "أهمية ترسيخ ثقافة إعلامية ورقمية قائمة على الحرية الواعية والمسؤولية الأخلاقية"، مؤكّداً "ضرورة مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة"، وقال:"نعمل في الوزارة على تعزيز التربية الإعلامية والرقمية، وتنمية قدرة الأجيال الشابة على التمييز بين المعلومات الموثوقة والمضلّلة، وممارسة حرية التعبير بمسؤولية واحترام حقوق الآخرين". كما أكّد "استمرار الوزارة في العمل على تطوير القطاع الإعلامي، إلى جانب الاستمرار في تطوير قانون الإعلام، سواء من حيث الاعلان عن عناصر مشروع قانون المؤثّرين وصنّاع المحتوى بالأمس أو من حيث خطة ترشيد استخدام الإنترنت من الأطفال التي شرعت فيها الوزارة بالتعاون مع سائر الجهات المختصة وأعلنت الوزارة عن برنامج إعلامي مواكب لها في ٢٠ تشرين الأول الحالي".



، أشاد البلمند، البروفسور الياس وراق، ب"أهمية هذا الحوار الذي يجمع بين المسؤولية العامة والخبرة الإعلامية والدور الأكاديمي"، معتبراً أن "الجامعة تؤمن بأن رسالتها لا تقتصر على توفير التعليم الأكاديمي، بل تمتدّ إلى إعداد مواطنين واعين، قادرين على التفكير النقدي والمشاركة الفاعلة والمسؤولة في مجتمعهم". كما شدّد على أهمية "تضافر الجهود بين المؤسّسات التربوية والإعلامية والرسمية لنشر الوعي وتعزيز الثقافة الرقمية"، مشيراً إلى أن " يحمل في طياته إيجابيات وسلبيات، ما يجعل الوعي وحسن استخدام هذه التقنيات والقدرة على التعامل معها بمسؤولية أمراً أساسياً".



واختُتم اللقاء بنقاش تفاعلي شدّد على "ضرورة التعامل الواعي والمسؤول مع العالم الرقمي، من خلال تحقيق التوازن بين حرية التعبير واحترام القيم والأخلاقيات، وتعزيز دور التربية والتوعية في تمكين الأجيال الشابة من مواكبة التطور التكنولوجي والاستفادة منه بشكل إيجابي".



وجدّدت جامعة البلمند من خلال هذا اللقاء "إلتزامها بدورها كمساحة للحوار الفكري والنقاش المسؤول، ومنصّة تسهم في مواكبة القضايا الوطنية والمجتمعية، وفتح للحوار وتبادل الأفكار حول التحدّيات الرقمية والتحولات المستقبلية".