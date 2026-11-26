كشف وزير العدل عادل نصّار، أنه أعدّ طلب إحالة الملف إلى المجلس العدلي وأرسله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، موضحاً المعطيات التي تسمح بالإحالة. وأشار إلى أن موقف الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام مؤيد للإحالة، لكن مع انتظار نتائج التحقيقات، مؤكداً أنه يواصل المطالبة بإحالة الملف في كل جلسة لمجلس الوزراء.

واعتبر نصّار أن جمهور لم يعد مستعداً لتحمّل تداعيات استخدام سلاح الحزب في الداخل اللبناني، واصفاً كلام النائب حسن الحاج حسن بأنه محاولة للضغط على . ورداً على كلام النائب حسين الحاج حسن، قال نصّار إن الطائفة غير مسؤولة عما كان يقوم به خمسة أشخاص في جرد بشري، معتبراً أن مغامرات حزب الله على مدى سبعة وعشرين عاماً، من احتلال والحرب في إلى إسناد غزة والثأر لخامنئي، لا علاقة لها بالمقاومة، ووصفها بأنها معارك عبثية لم تؤدِّ إلى أي نتيجة، مضيفاً أن الحزب لا يزال يستخدم الأدبيات نفسها.

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وأكد في حديث إلى قناة MTV، أن موقف الدولة من حصر السلاح واضح، وأن البيان الوزاري نصّ على ذلك بوضوح، مشدداً على أن الحكومة نالت الثقة على هذا الأساس، ولا أحد يحاول تصوير هذا الموقف على أنه استجابة لطلب خارجي.

وفي ما يتعلق بأزمة الثقة بالقضاء، أشار نصّار إلى أنها نتيجة تراكمات استمرت ثلاثين عاماً، لافتاً إلى أن الأرقام تظهر ارتفاعاً في مستوى الثقة. وأوضح أن اعتمدت معايير موضوعية في التعيينات والتشكيلات القضائية، بعيداً عن السياسة، موجهاً الشكر إلى الجسم القضائي على العمل الدؤوب الذي يقوم به.

وعن مدخل قصر العدل، أوضح أنه طلب، فور تعيينه وزيراً، إزالة السواتر من أمام ، إلا أن المسؤولين عن الأمن أبلغوه بأن الوضع الأمني لا يسمح بذلك، مشيراً إلى أنه ليس رجل أمن، وأنهم فضّلوا إبقاءها. وأضاف أن هناك عمليات تأهيل في العدليات، وأن الوزارة تعمل «باللحم الحي»، وقد تواصل مع مراجع للحصول على تمويل.

أما في ما يتعلق باغتيال الوزير الشهيد بيار الجميّل، فأعلن نصّار تعيين محققين عدليين في الملفات التي شغرت فيها هذه المواقع، وطلب من الجانب السوري تزويد بما لديه من معلومات قد تساعد في التحقيق. كما أشار إلى متابعة احتمال وجود تشابه بين الاغتيالات السابقة والمتفجرات المصادرة، مضيفاً أن الجميّل كان صديقاً شخصياً له.