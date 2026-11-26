مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس 26/11/2026

• مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"

"من تمك لباب السما. بهذه العبارة رد رئيس مجلس النواب نبيه سؤال من أحد الصحافيين حول ما إذا كان الوضع مطمئنا في والسلم الأهلي بخير وذلك خلال غرس شجرة زيتون معمرة في باحة مقر الرئاسة الثانية في عين التينة لمناسبة اليوم العالمي لهذه الشجرة.

غرس شجرة الزيتون هذه يأتي في لحظة عالمية لم تشهد الإنسانية مثيلا لها يقتلع فيها العدو الآلاف من الأشجار المعمرة من أرض الجنوب في سلوك وصفه الرئيس بري بأنه مخالف لقواعد القانون الدولي والإنساني مضيفا أن أقل ما يقال فيه إنه جريمة حرب مكتملة الأركان.

وعلى ما أوضح رئيس مجلس النواب فإن اقتلاع إسرائيل للأشجار في الجنوب هو تمهيد للقضاء على الجنوب.

والجنوب جرح يومي مفتوح على اعتداءات إسرائيلية لا تستريح واستحقاقات مهمة في مقدمها اليونيفيل.

هذا الموضوع حضر اليوم في بيان لحركة أمل جددت فيه التمسك باستمرار القوة الأممية في لبنان وبالقرارات الدولية ذات الصلة ولاسيما القرار 1701 بكامل مندرجاته.

ورفضت الحركة إدراج أي اتفاق أو تفاهم على نص القرار 1701 واتفاق 27- تشرين الثاني 2024 في أي قرار أو تفويض أممي جديد.

وقالت إن ما يطرح حول إنشاء قوة متعددة الجنسيات في إطار تحالف أمني دولي خارج بنية قوات وقيادتها وعلمها أمر لا يمكن القبول به بديلا عن قوات الأمم المتحدة.

وبحسب حركة أمل فإن الأولوية التي يجب أن تحكم أي نقاش دولي بشأن الوضع في جنوب لبنان هي إلزام إسرائيل بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 والإنسحاب من الأراضي المحتلة ووقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية.

والإعتداءات لا تقتصر على لبنان ولا سيما جنوبه إذ يكثفها العدو على قطاع غزة الشاهد في هذه المرحلة على عمليات اغتيال طالت اليوم وكيل وزارة التربية الذي صنفه بنيامين نتنياهو مسؤولا في حركة حماس.

على أن الإنفلات العدواني في غزة - كما في جنوب لبنان- يوازيه تحريض متواصل من نتنياهو وفريقه على شن حرب جديدة على إيران انطلاقا من ابتداع عناوين كمثل سعي طهران لتصنيع أسلحة كيميائية.

وقد ردت الجمهورية الإسلامية على هذا الزعم.

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• مقدمة الـ"أم تي في"

في لبنان اشتباك سياسي بخلفية قضائية، وفي نيوريوك اشتباك ديبلوماسي بخلفية عسكرية.

في الداخل، ملفات ضهر البيدر وخلية والقاع تفرض نفسها على المشهد اللبناني، وسط حديث مستعاد عن امكان احالة قضية ضهر البيدر على المجلس العدلي.

فهل تقدم الحكومة على قرار كان عليها اتخاذه منذ شهر ونصف الشهر على الاقل؟ ام تواصل التسويف والمماطلة، ما يسمح لحزب الله ان يواصل سياسة الافلات من القانون ومن العقاب؟

في نيويورك، الصورة مختلفة بعض الشيء، ففي اروقة مجلس الامن بحث معمق في مرحلة ما بعد اليونيفيل. وحتى الان الصورة مشوشة. فاسرائيل ترفض نشر قوات فرنسية في الجنوب، لأن وجودها سيمنح حرية الحركة ويعيده الى مناطق انتشاره السابقة، كما قال السفير الاسرائيلي لدى الامم المتحدة.

الرفض الاسرائيلي القاطع يعني امرا واحدا، وهو ان تل ابيب تريد فراغا يؤدي في النتيجة الى نشوء تنسيق اسرائيلي- لبناني برعاية اميركية.

اقليميا : ايران تواصل التصعيد،وقد استهدفت اليوم موقعا حيويا في الكويت ما ادى الى اصابة اربعة اشخاص.

بالتوازي، دعا المرشد الاعلى مجتبى خامني في بيان مكتوب الايرانيين الى التعبئة تحت شعار: كل ايراني هو من الباسيج.

فهل البيان صادر حقا عن الخامنئي الابن، أم ممهور بتوقيعه فقط ما دام لا يزال مجهول الاقامة والمصير؟

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• مقدمة "المنار"

زيتونة لا شرقية ولا غربية، بل لبنانية جنوبية، ومع كل ما مسها وأرضها من نار ودمار، أضاءت بزيتها ودماء أهلها، فكانت في اليوم العالمي لشجرة الزيتون عنوانا للصمود وللجنوب، وعنوانا للهوية الوطنية، التي يصعب على المحتلين تزويرها، وعلى المستسلمين بيعها أو تجاوز تاريخها وجذورها المزروعة كأهلها في عمق الوطن.

ومع حصاد مواسم الزيتون والجهاد والصمود، فإن زيتون الجنوب وزيته قد انتصر، كما أكد الرئيس نبيه بري، وسينتصر أهله بتضحياتهم وصمودهم، وصبرهم الذي لن يكون بلا حدود، كما أكد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم بالأمس.

وفي يوم شجرة الزيتون، الذي كان للبنان دور في إقراره لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والتعليم (اليونسكو)، تعلم الجنوبيون أن غصن زيتونهم لا يهدى لعدو، وأن جذعه لا يستسلم لكل ريح أو عاصفة هبت على بلادنا، وما أكثرها. وعلى المكثرين من التمايل وفق الرياح الأميركية وغيرها، أن يتعلموا من زيتون الجنوب.

وفي لبنان وجنوبه أبناء للأرض والزيتون، مزارعون وعمال ومعلمون وأطباء ومحامون ومهندسون، معبؤون بحب الوطن والتضحية من أجل كرامته، هم التعبويون الذين يحتفلون بيوم التعبئة وما يعنيه من تطوع وتفان وإيثار، ويخلصون لمدرسة الإمام الحسين عليه السلام، كما وصفهم قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد مجتبى الخامنئي.

في توصيف الواقع الوطني، يوميات تعيد نفسها وسط ترنح الأزمات، من العدوانية الصهيونية المتمادية جنوبا على عين السلطة واتفاق الاطار، إلى تمادي الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي أعادت تحريك الإضرابات، من السائقين العموميين بالأمس إلى إضراب موظفي القطاع العام غدا، وسط تشتت السلطة وضياعها بين الوعود الأميركية والإقليمية، والحقائق المرة بالإفلاس الاقتصادي والمالي وحتى السياسي.

في سياسات المنطقة، الرسائل النارية على حالها، ولا اختراق من الوسطاء للجدار الحائل بين الاتفاق الايراني ، اما حال المحرض الصهيوني، أي بنيامين نتنياهو، ففي أسوء مراحله السياسية، مع الاخبار التي تتحدث عن اقتراب غريمه "غادي ازنكوت" من تشكيل الحكومة.

في اليمن يزداد شكل العدوان السعودي على الشعب اليمني بشاعة، مع المجازر المتنقلة بحق المدنيين بين المدن والمحافظات، فيما يحافظ الجيش اليمني على حدة القصاص، مستهدفا المقرات العسكرية والنفطية والمالية، بضربات موجعة تستنزف أهل العدوان واقتصادهم.

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• مقدمة الـ"أو تي في"

من طهران إلى تل أبيب، مرورا بنيويورك ووصولا إلى ، المنطقة كلها على ساعة انتظار، لكن الانتظار هذه المرة يجري تحت ضغط التهديدات، وضيق المهل، واتساع الأزمات.

في الملف الإيراني، لا المفاوضات بلغت الاتفاق، ولا المواجهة أقفلت نهائيا. واشنطن تقول إنها تريد اتفاقا حقيقيا يضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، فيما تتمسك طهران بشروطها، وتراهن على الوسطاء والوقت وما بقي لديها من أوراق إقليمية.

وبين الشروط والشروط المضادة، يزداد القلق من أن يتحول التعثر السياسي عودة إلى التصعيد العسكري، في وقت تسعى دول المنطقة إلى تسوية، ولو مرحلية، تمنع انفجارا جديدا وتعيد فتح الطريق أمام مفاوضات أوسع.

وفي إسرائيل، تتقدم محاولات غادي أيزنكوت لتشكيل حكومة جديدة، مع توسيع دائرة التفاهمات بين اليمين والوسط واليسار. لكن نجاحه في جمع الأكثرية لا يعني تلقائيا تبدلا في السياسة حيال لبنان. فالأسماء قد تتغير، والتحالفات قد يعاد تركيبها، فيما تبقى الأولويات الأمنية والعسكرية حاضرة، ويبقى لبنان معنيا بما ستقرره الحكومة المقبلة بشأن الحدود والانسحاب من الأراضي المحتلة والاعتداءات المستمرة.

أما في لبنان، فالسياسة لا تزال في مكانها: سلطة تنتظر ما سيقرره الخارج، وقوى تتبادل الاتهامات، فيما الملفات السيادية والاقتصادية تتراكم بلا حلول. فلا خطة وطنية واضحة تضمن انسحاب إسرائيل كاملا، ولا مسار جديا ومعلنا لحصر السلاح بالدولة والجيش، ولا رؤية سياسية تمنع استخدام لبنان مجددا ساحة لصراعات الآخرين.

وفي قلب هذا المشهد، يقترب استحقاق اليونيفيل. أسابيع قليلة تفصل لبنان عن انتهاء الولاية الحالية للقوة الدولية، فيما لم يحسم بعد شكل الحضور الدولي الذي سيليها. تمديد محدود؟ قوة بديلة؟ أم فراغ أمني يضاف إلى الفراغ السياسي؟ أسئلة تفرض نفسها، فيما المطلوب موقف لبناني موحد يحمي الجنوب، ويدعم الجيش، ويمنع أن تتحول مرحلة ما بعد اليونيفيل إلى فرصة جديدة للتوتر أو تثبيت الاحتلال.

وبين إيران وإسرائيل واليونيفيل وحسابات القوى السياسية، يعيش اللبناني هما أكثر إلحاحا: كيف يؤمن طعامه ودواءه وتعليم أولاده؟ الغلاء مستمر، الرواتب تتآكل، والبطالة والهجرة تتوسعان، فيما الإصلاحات المصرفية والمالية عالقة، وأموال المودعين بلا مصير واضح.

وهكذا، ينتظر اللبناني تسوية في إيران، وحكومة في إسرائيل، وقرارا دوليا بشأن اليونيفيل، وحلولا من سلطة بلاده...

ولكن السؤال يبقى: إلى متى يطلب منه أن يدفع ثمن كل الانتظارات، فيما الدولة نفسها لا تزال تنتظر؟

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• مقدمة الـ"ال بي سي"

هموم العالم: مضيق هرمز، باب المندب، أسعار الطاقة، وبدائلها من الطاقة الشمسية، الذكاء الإصطناعي واستحواذه على فرص عمل الإنسان، أسعار المواد الغذائية بسبب ارتفاع كلفة النقل والتأمين، وتشكيل الحكومة في إسرائيل وتأثير ذلك على مسار التطورات في المنطقة، وهذه عينة من الهموم.

هموم اللبنانيين، الموقف الرقم 4 بين حي السلم والليلكي لعائلة زعيتر. والملاحم غير المرخصة في منطقة صبرا.

هموم العالم تجمع الجبابرة: أميركا والصين وروسيا، على طاولة واحدة، لمعالجتها، وهموم لبنان تنزل إلى الشارع لتعالج:

بين حي السلم والليلكي، إشتبك أفراد من عائلة زعيتر في تنافس على الموقف الرقم 4، وللعلم، الموقف الرقم 4 هو انطلاق خط الباصات من الضاحية إلى بيروت، وبالعكس، والخلاف هذا حجمه، لكن التسيب والفلتان، وغياب الهيبة، أوصل على ما أوصل إليه، من جرحى بعضهم في حال الخطر، ومن تهديدات متبادلة، والحادث ليس الأول ويخشى أن لا يكون الأخير.

في منطقة صبرا، الوضع مختلف، لكن الجامع المشترك هو الإستقواء على السلطة: ملاحم غير مرخصة ومنها ما يبيع لحوما غير مطابقة للشروط الصحية. الحل المنطقي هو إقفالها، وهذا الإجراء لم يعجب أصحابها فعمدوا إلى الإستقواء على الدورية المولجة تطبيق القانون.

هذه عينة من هموم اللبنانيين، بالإضافة طبعا إلى مسلسل تهريب المتفجرات من سوريا إلى لبنان، والإجراءات القضائية، ومطالبات حزب الله بإطلاق موقوفي شاحنة ضهر البيدر، واعتبارهم معتقلين لدى السلطة.

ربما على اللبناني، المواطن العادي، أن يرجو المشتبكين في الليلكي وحي السلم، والمعترضين على إجراءات القضاء في منطقة صبرا، ومستنكري الإجراءات بحق موقوفي شحنة ضهر البيدر، أن يتركوا لهم متنفسا من الوقت ليتابع يومياته على خير، سواء في عمله أو مدرسته أو جامعاته. يستحق اللبناني أن يعيش من دون هم الموقف الرقم 4 والملحمة غير المرخصة وناقلي المتفجرات من البقاع إلى الضاحية.

هذا الحق يطلبه اللبناني من السلطة التي تطالبه بدفع ضريبة لتصرف جزءا منها على خدمته.

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• مقدمة "الجديد"

"ع الليلكي" اشتعلت جبهة "الفان رقم أربعة" بين أبناء جلدة المافيا الواحدة بدأت بخلاف شخصي على موقف وخوة وانتهت باشتباك بالأسلحة الرشاشة أوقع إصابات طوقه الجيش اللبناني ونفذ عمليات دهم أوقف بموجبها بعض المتورطين ويلاحق آخرين.

لم تنته المهمة عند مربع الليلكي الكفاءات الأمني وتعدتها إلى إعلان قيادة الجيش دهم معمل لتصنيع خرطوش الصيد في بلدة بخشتيه عاليه حيث ضبطت داخله كمية كبيرة من البارود الحربي شديد الخطورة إضافة إلى أسلحة وأعتدة عسكرية.

ولحين تبيان وجهة الاستخدام بعد توقيف ثلاثة سوريين فإن الدولة برئاساتها الثلاث أحيت يوم الزيتون العالمي بغرس شجراته في حدائق القصور لا تعوض الغرسات الثلاث ما خسرته أرض الجنوب من آلاف الشجرات المعمرة إن كان بالحرق العمد أم بالسرقة الموصوفة وكلاهما يعدان جريمة حرب مكتملة الأركان ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بالصورة الموثقة.

وبشهادات أصحاب الحقول ومنهم من رفع الدعاوى في المحاكم الدولية إلا أن المناسبة كان لها وقعها في عين التينة تحديدا بعد بعبدا والسرايا حيث اعتبر الرئيس نبيه بري أن اقتلاع أشجار الزيتون المعمرة تمهيد للقضاء على الجنوب طمأن بري أن محصول الزيت والزيتون في لبنان انتصر.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الوضع مطمئنا في لبنان والسلم الأهلي بخير أجاب: "من تمك لباب السما" وقبل أن تفتح أبواب السماء وتستجيب للدعاء فإن السعي لحلول الأرض لم تتوقف.

وفي إطارها برزت زيارة الموفد السعودي يزيد بن فرحان إلى واشنطن ضمن مساعي التنسيق بين الجانبين السعودي والأميركي بشأن الملف اللبناني بحسب مصادر أميركية أضافت للجديد أن الأسابيع المقبلة ستشهد تحركا دوليا لدعم لبنان وتعزيز اقتصاده وتأتي زيارة بن فرحان إلى العاصمة الأميركية بعد اتصال هاتفي تناول الشأن اللبناني بين فيصل بن فرحان ونظيره ماركو روبيو وكان مهما ومثمرا.

بحسب المصادر ذاتها لبنان يحصد اليوم ما زرعه من غياب السيادة وتفلت السلاح والأمن معطوفا على تركة مطلبية واجتماعية ثقيلة وإلى أن يقطف ثمار المساعي فإنه يتطلع إلى حل أممي يقي الجنوب خطورة الفراغ.

وعلى هذا الخط تحدثت معلومات الجديد عن مسعى جدي لتأجيل اي قرار أممي بشأن لبنان حتى منتصف العام المقبل

وفي ظل تعنت إسرائيل برفض أي قوة دولية ضمن سعيها لتكريس الاحتلال فإن إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن مسؤولين عسكريين توقعهم شتاء صعبا في لبنان وأفادت بأن آلاف الجنود سيقضون الشتاء في عمق الأراضي اللبنانية المحتلة للمرة الأولى منذ عام ألفين وسط أزمة حادة في ميزانية الجيش.

وفيما تحدثت القناة الخامسة عشرة عن مكالمة هاتفية "متوترة" جرت مؤخرا بين نتانياهو وترامب حول إيران فإن المعارضة الإسرائيلية أحرزت تقدما نحو الإطاحة به بسلسلة قوانين أقرها الكنيست الجديد تبعده عن مفاصل الحكم وتقربه أكثر فأكثر من عتبة السجن فهل تنتهي حقبة بنيامين على خير؟