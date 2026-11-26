دخل في مرحلة سياسية جديدة يطغى عليها ارتفاع منسوب المواجهة بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون و«حزب الله»، فيما تترقب القوى السياسية حصيلة المشاورات الجارية بين أعضاء مجلس الأمن الدولي التي تتصدّرها لقاءات مفتوحة بين مندوبَيْ الأميركية وفرنسا للتوافق على القوة الدولية البديلة التي يُفترض أن تحل محل قوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل» فور انتهاء مهامها نهاية العام الحالي.

وفي تطوّر ميداني خطير، نفّذ الجيش تفجيرًا عنيفًا جدًّا في بلدة القنطرة، تسبّب في اهتزاز الأرض في المناطق المحيطة. كما شنّ غارات استهدفت مرتفعات عين التينة وتومات نيحا ومشغرة في البقاع الغربي، وأعلن، في بيان، أنّه استهدف «عشرات القذائف الصاروخية ومنصات إطلاق في معسكر لحزب الله» في المنطقة المذكورة.

وكتبت" الشرق الاوسط": المواجهة بين عون و«حزب الله» ليست محصورة بما لدى الأخير من ملاحظات على خطابه الذي ألقاه في العيد الـ83 لاستقلال لبنان، وإنما لاعتراضه على ضبط شحنة المتفجرات في ضهر البيدر وتوقيف خمسة من أعضائه في قضية خلية جرود بشرّي - البترون بتهمة تشكيل مجموعة مسلّحة والتخطيط للاعتداء على أمن الدولة الداخلي وتنفيذ أعمال عسكرية وأمنية غير رسمية، وإصدار مذكرة بحث وتحرٍّ بحق ثلاثة من كوادره لارتباطهم بالمجموعة.

وفي هذا السياق، رأى مصدر سياسي أن اشتداد حملة الحزب على عون يعود بالدرجة الأولى إلى أنه اعتاد، أي الحزب، أن يكون الآمر الناهي في تعاطيه مع الأجهزة الأمنية والقضائية وتطويعها بخلاف ما هو حاصل اليوم بعدم استجابتها لطلبه بالإفراج عن شحنة المتفجّرات والمجموعة التي تتشكل منها خلية جرود بشري - البترون.

وقال المصدر إن مشكلة الحزب تكمن في أنه يرفض التكيُّف مع دخول لبنان في مرحلة أمنية - سياسية جديدة بانتخاب عون رئيساً للجمهورية، غير تلك التي كانت قائمة قبل انتخابه.

ولفت المصدر إلى أن رئيس المجلس النيابي لعب دوراً في التوصل إلى مخرج يتعلق بشحنة المتفجرات يقضي بإحالة من يثبت ضلوعه فيها على العسكري بدلاً من المجلس العدلي.

وأضاف أن الإحالة خلت من توجيه التهمة للحزب، أو الادعاء على الموقوفَيْن الاثنين وجاهياً وملاحقة آخرين غيابياً بتشكيل خلية إرهابية. وأكد أن بري في سعيه كان يتوخّى معاودة الحوار بين عون والحزب، لكن الأخير اشترط تراجع الحكومة عن قرارها بفرض الحظر على جناحه العسكري والأمني في مقابل استعداده للتوجه إلى بعبدا للقائه.

وأضاف أن عون أبدى استعداده لمعاودة الحوار، وأن الأبواب مفتوحة للقاء مسؤولين من الحزب من دون شروط مسبقة، وهذا ما قوبل برفض منه، مع أن الحوار يجري في العادة بين فريقين هما على خلاف، على أن يُدرج على جدول أعماله البحث في النقاط العالقة بينهما، وقال إن الجرّة بدأت تنكسر بينهما قبل أن يلقي عون خطابه في ذكرى الاستقلال.

ونقل المصدر عن دبلوماسي أميركي في ، فضل عدم ذكر اسمه، قوله إن حصرية السلاح بيد الدولة تبقى المفتاح لانسحاب ، وأن واشنطن كانت وما زالت تقف إلى جانب تحييد الضاحية الجنوبية وبيروت ومنع إسرائيل من استهدافهما. وأضاف نقلاً عن الدبلوماسي الأميركي، أن قول قاسم إن هي من أوقفت العدوان على لبنان بحدوده الحالية لا يصرف سياسياً، وكان الأجدر بها أن توقف الغارات التي تشنها الطائرات الأميركية من حين لآخر على مواقع في العمق الإيراني.

وسأل: كيف يمكن تسريع إعادة الإعمار من دون أن يوافق الحزب على نزع سلاحه والكف عن اتباع سياسة المكابرة والإنكار للوضع المستجد على الأرض، وتهديد قاسم بنفاد صبره وهو يدرك أن لا مصلحة له باستخدام الشارع لأنه سيرتد عليه شعبياً، ولن يقتصر على خصومه لأن المزاج الشيعي العام ينشد الاستقرار وعودة النازحين إلى قراهم، وهذا ما اضطره للقول: «نحن نصبر حفاظاً على الوحدة والسلم الأهلي؟».

لذلك يقف لبنان أمام معادلة تقوم على التلازم بين حصرية السلاح بيد الدولة وانسحاب إسرائيل، وهي تشكل الإطار العام للقوة الدولية البديلة لـ«يونيفيل» التي ستحظى بغطاء من مجلس الأمن الدولي، ولديها جدول أعمال يجمع بين «اتفاق الإطار» والقرار 1701، وهذا من شأنه أن يضع «حزب الله» أمام مسؤوليته لتبيان مدى استعداده للتعاون، إلا إذا ارتأت قيادته أن تحيل الإجابة على إيران التي ستصطدم بإجماع دولي وعربي على نزع سلاح الحزب الذي لن يلقى من يناصره من القوى السياسية حتى من جانب حلفائه؛ لأن ما يهمهم أولاً وأخيراً انسحاب إسرائيل.

وكتبت" الديار": ابلغت قيادة السفير الفرنسي موقف الحزب الرافض للصيغ المطروحة، خصوصا قيام قوة أوروبية خارج مرجعية ، حتى لو جاء باتفاق ثنائي بين الدولة والاتحاد الأوروبي. ووفق مصادر مطلعة يرفض الحزب ايضا تدويل اتفاق الإطار أو وضع أي قوة أمنية تحت الفصل السابع لانه يشكل غطاء دولي للاحتلال، بدلا من إلزام «إسرائيل» الانسحاب من الأراضي اللبنانية. وفي هذا السياق، وبعد ساعات على موقف لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، صدر بيان عن حركة أمل امس اظهر تطابق موقف الثنائي عبر التمسك ببقاء اليونيفيل وبالقرار 1701 بكامل مندرجاته، ورفض إدراج أي اتفاق أو تفاهم جديد على القرار أو اتفاق وقف الأعمال العدائية في أي تفويض أممي جديد. كما رفض البيان إنشاء قوة متعددة الجنسيات خارج بنية الأمم المتحدة وقيادتها وعلمها، لكنه رحّب مبدئيا بمهمة الدعم الأوروبية للجيش اللبناني، شرط الفصل الكامل بينها وبين أي مشروع عملياتي أو أمني جديد.

وكتبت" نداء الوطن": تحلّ الذكرى الثانية لدخول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، لتكشف مجدّدًا حجم استخفاف «حزب الله» بالتزامات لبنان الدولية، وإمعانه في التمرّد على سلطة الدولة ومصادرة قرارها السيادي. فمن القرار 1701، الذي عطّل «الحزب» تنفيذ مندرجاته المتّصلة بإنهاء الوجود المسلّح غير الشرعي جنوب الليطاني، إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي كرّس حصرية السلاح والقرار الأمني بيد الدولة، وصولا إلى «اتفاق الإطار»، ظلّ «الحزب» أسير النهج نفسه: الانقلاب على الالتزامات، واستباحة سلطة المؤسسات، والتشبّث بسلاحه. والأخطر هو مضيّ «الحزب» في تزوير الوقائع، محاولا تسويق رواية مفادها أنّه التزم بوقف إطلاق النار. غير أنّ الوقائع الميدانية والتقارير المتلاحقة تدحض هذه الرواية وتفضح الهوّة بين ادّعاءاته وممارساته.

وفي مواجهة هذا النهج، جاء خطاب الاستقلال لرئيس الجمهورية جوزاف عون ليضع «الحزب» أمام معادلة سياسية مختلفة، بعدما ربط بوضوح بين الاحتلال الإسرائيلي والتدخّل الإيراني في الشؤون اللبنانية، باعتبارهما عائقين متلازمين أمام اكتمال الاستقلال.