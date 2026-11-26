علم أنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون تلقّى دعوة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للمشاركة في المؤتمر الرفيع المستوى بشأن الإنسانية في الحرب، في 7 كانون الأول المقبل. وسيلبّي الرئيس عون الدعوة، على أن يشكّل المؤتمر مناسبة لعقد لقاءات على هامشه. كما سيشارك عون، في 8 كانون الأول، في مؤتمر للمياه في الإمارات العربية المتحدة، الذي يشكّل مناسبة للبحث في مستقبل المياه في العالم وسبل الحفاظ على هذا المورد الاستراتيجي.

وكان الرئيس عون اطلع من والمغتربين يوسف رجّي على نتائج زياراته الخارجية، وجرى التداول في السياسة الخارجية حيال التطوّرات الراهنة على الصعيدين المحلّي والإقليمي. كذلك، اطّلع عون من حاكم مصرف كريم سعيد على أجواء المحادثات التي أجراها أخيرًا في مع كبار المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي.

في المقابل، برزت معالم تحرك اماراتي لافت نحو ، تمثّل في استقبال الرئيس عون وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل في الامارات عهود بنت خلفان الرومي، على رأس وفد إماراتي من رسميين واخصائيين، وبحضور وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة وسفير دولة الامارات فهد سالم سعيد الكعبي والجانب اللبناني الذي ضم عددا من المدراء العامين ورؤساء المؤسسات العامة، والهيئات الناظمة.

كما التقى وزير الطاقة والمياه جو الصدي وزير الدولة في الإماراتية سعيد بن مبارك الهاجري على رأس وفد ضمّ ممثلين عن وزارة الخارجية الإماراتية ودائرة الطاقة في أبوظبي، وشركتَي "طاقة لنقل الكهرباء" و"مصدر". وتناول البحث سبل تعزيز العلاقة بين البلدين والاستفادة من الخبرات الإماراتية بما يتعلق بقطاع الطاقة والنفط.

كما أن والبلديات أحمد الحجار، التقى وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل في الإمارات العربية المتحدة عهود بنت خلفان الرومي، والوفد المرافق لها، بحضور وزير الدولة لشؤون التكنولوجياوالذكاء الاصطناعي، كما وجرى خلال الاجتماع البحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية في لبنان والإمارات العربية المتحدة، لا سيما في مجالات التطوير والتحديث الإداري والمكننة والتحوّل الرقمي، والاستفادة من التجارب والخبرات في هذا المجال.