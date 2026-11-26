كتب عباس صباغ في" النهار": لا يترك رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مناسبة إلا ويذكر فيها التنصل من "اتفاق الإطار" وعدم الالتزام بوقف الاعتداءات على . فالاعتراض إدارة الظهر للمطالب ليس جديداً.

الطرف اللبناني المفاوض لا يستطيع تحقيق سحب السلاح بشكل كامل من دون الحديث مع صاحب السلاح، وفي الوقت نفسه يحاذر تطبيق خطة حصر السلاح بالقوة، خصوصاً في ظل تأكيد قيادة الجيش أن تنفيذ الخطة والمهام الأخرى لا يمكن أن يتحقق بشكل كامل من دون وقف الاعتداءات الإسرائيلية.

في المقابل، تربط وقف اعتداءاتها وانسحابها من لبنان بتنفيذ خطة سحب السلاح وضمان عدم عودة " " إلى المناطق الحدودية. ولكن الأخطر أن تل أبيب تبرر اعتداءاتها المتواصلة على لبنان بغطاء من "اتفاق الإطار"، وبالتالي تعمل على زيادة الشرخ الداخلي اللبناني.ونتيجة هذا الخلاف، لم يحصل أي انسحاب إسرائيلي فعلي، ولا يزال الجيش الإسرائيلي موجوداً في شريط يمتد نحو عشرة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، وترزح أكثر من 55 بلدة لبنانية تحت الاحتلال، وباتت - باستثناء البلدات غير الشيعية - مدمرة بالكامل جراء التفجيرات وأعمال التجريف التي تنفذها شركات متعهدين لعرب من الداخل الفلسطيني.

الثابت حتى تاريخه أن "اتفاق الإطار" لا يحظى بإجماع لبناني، ويختصر السجال اليومي بين مؤيدي الاتفاق ومعارضيه معظم الحراك السياسي الداخلي. فالرئيس عون، ومعه رئيس الحكومة نواف سلام وأحزاب وشخصيات سياسية ودينية، اختاروا الدفاع والتمسك بالاتفاق في مواجهة ومعه "حزب الله" وأحزاب وسياسيون.

نص الاتفاق على تعهد لبناني بحصر السلاح وتجفيف تمويل "الجماعات المسلحة غير الحكومية"، وإعادة انتشار إسرائيلي إلى ما وراء الحدود بعد انتشار الجيش اللبناني فيما بات يُعرف بـ"المناطق التجريبية" وتفكيك البنية العسكرية لـ"حزب الله".كل ذلك لم يتحقق في ظل رفض الحزب مناقشة مسألة السلاح قبل الانسحاب الإسرائيلي والوقف الشامل للاعتداءات على لبنان. والأخطر أن هذه المرحلة تتزامن مع انتهاء ولاية قوات "اليونيفيل" وتعذر الاتفاق حتى تاريخه على صيغة بديلة لتفادي الفراغ الأمني في الجنوب.

وكتب رضوان عقيل في" النهار": تخيم الملفات القضائية، من ضبط شحنة سلاح "حزب الله" في ضهر البيدر، وتوقيف مجموعة الشبان الخمسة في جرود البترون، إلى الكشف عن نقل متفجرات في مشاريع القاع في البقاع، على المشهد العام في البلد.

ولا تُخفي الوقائع على الأرض أن الحزب لايزال يعمل على ترميم جهازه العسكري تحسّباً لوقوع مواجهة عسكرية أخرى من منظوره "إذا جرّته إسرائيل إلى هذه الحرب".

وتزداد أضواء المتابعة لمسار "خلية بشري" أكثر بعد صدور مذكرة بحث وتحرّ بحق المسؤول عن "حزب الله" في بلال الأسعد، إلى جانب ثلاثة آخرين، الأمر الذي سيدفع المعنيين إلى متابعة هذه القضية وما سبقها حتى نهاياتها.

يعلّق مصدر قضائي على الثلاث المفتوحة بالقول إنه يجري التعاطي معها وفقاً للقواعد القضائية من دون زيادة أو نقصان، مع عدم وجود أي تدخلات محلية ولا خارجية، "لا من ولا من أي جهات أخرى".

ويؤكد المصدر القضائي أن الأسعد "حضر شاهداً للمرة الأولى، واستمع إليه ، ثم تركه رهن التحقيق، وتبيّن في ما بعد أنه على علاقة بتحرك الشبان الخمسة".

وبعد المتابعة من النيابة العامة التمييزية، وعلى ضوء التحقيقات، تبيّن أن "ثمة شبهات بحقهم حيال ما كانوا يقومون به استناداً إلى المستندات التي كانت بحوزتهم. ويجري العمل بتطبيق منع النشاط العسكري (للحزب) عملاً بقرار الحكومة. ولم يكن هؤلاء في عداد مجموعة كشفية أو سياحية في هذه المنطقة".

ويردّ المصدر بأن "حزب الله" لم يتلقّ "أي وعود بالإفراج عنهم، وأن صاحبي العلاقة في هذا الأمر هما حصراً المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم".

من هنا، لم يحصل أي تواصل مع الحزب في هذا الموضوع، باستثناء زيارة النائب حسين الحاج حسن للنائب العام التمييزي، والتي أتبعها الثاني باتصال معه في اليوم التالي بعد توقيف تلك المجموعة في الشمال.

ويكشف المصدر أن قضية هؤلاء الشبان "وصلت إلى خواتيمها، وثمة شبهات حولهم، ويبقى الجواب النهائي، وختم هذا التحقيق عند المحكمة العسكرية.

أما في ما يتعلق بمجموعة مشاريع القاع، وعددهم سبعة لبنانيين من الشبان والنساء بمعاونة سوريين، فإن التحقيقات ما زالت متواصلة معهم، مع التدقيق في بيانات (داتا) هواتفهم التي تم الحصول عليها بغية معرفة كل تفاصيل هذه القضية وعملية نقل هذه الشحنة من المتفجرات والأسلحة، إلى جانب إجراء مجموعة من التحاليل المطلوبة.وهل هم على علاقة بالحرب؟ يردّ المصدر القضائي: "لم يتّضح إلى الآن ما إذا كان أي من الموقوفين على علاقة بالحزب، وهذا ما ستؤكده خلاصة التحقيقات. مع ضرورة معرفة لمصلحة مَن نُقلت هذه الشحنة من المتفجرات". أما في قضية ضهر البيدر، فإنها "لا تزال تحظى بالمتابعة المطلوبة على مستوى التحقيقات المفتوحة في المحكمة العسكرية"..