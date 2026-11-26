كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": بمناسبة الذكرى الـ 83 للاستقلال، تلقّى رئيس الجمهورية جوزاف عون العديد من رسائل وبرقيات التهنئة، من عدد من رؤساء وقادة الدول الشقيقة والصديقة. ولفتت رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأنظار، كونها لم تقتصر على كلمات المجاملة البروتوكولية فحسب، بل حملت طابعاً سياسياً مواكباً لما يحصل في الجنوب اللبناني. فقد حذّر من خطر تصعيد عسكري جديد، وأشاد في الوقت نفسه بقرار «الشجاع»، بالدخول في محادثات مباشرة مع السلطات «الإسرائيلية»، بهدف المضي نحو سلام متين ودائم»، مشيراً إلى أنّ «توقيع الاتفاق الإطاري الثلاثي في 26 حزيران الماضي، يُشكّل خطوة أولى مهمة لتعزيز سيادة الدولة ، وفقاً للقرار 1701 الصادر عن الدولي».

مصادر سياسية مطّلعة رأت أنّ كلام ماكرون السياسي والأمني تأكيد جديد على الوقوف الدائم لفرنسا إلى جانب وشعبه، لاسيما في هذه المرحلة المفصلية. فضلاً عن رسم ملامح المرحلة المقبلة، وللقول للداخل وللعواصم المعنية إنّ الرئيس اللبناني ليس وحيداً في خياراته السياسية الصعبة، وأنّ المسار التفاوضي الذي فتحته بعبدا يحظى بغطاء مباشر، يوازن الضغوط الداخلية والترقّب الإقليمي.

أمّا تشديد ماكرون في رسالته على «أنّ استمرار الأعمال العدائية التي ترتكبها «إسرائيل»، يشكّل واقعاً يومياً مؤلماً، ويبقي أعداداً كبيرة من النازحين من العودة إلى مناطقهم الأصلية»، فهو بحسب المصادر، كتحذير وإنذار ديبلوماسي موجّه إلى جميع الأطراف. ففرنسا تدرك أنّ تعثّر المفاوضات أو استمرار التجاذبات الميدانية مع اقتراب نهاية العام، قد يدفع المنطقة نحو مواجهة مفتوحة، ما يجعل من الديبلوماسية الخيار الوحيد المتاح لتفادي الانفجار الشامل. كما يدلّ على عدم التوافق المبدئي مع الجانب الأميركي حتى الساعة على صيغة توافقية لمرحلة ما بعد «اليونيفيل».

ولهذا يحاول ماكرون، وفق المصادر، كون بلاده «حاملة القلم» في مجلس الأمن، إرسال رسالة سياسية استراتيجية للخارج، وتثبيت فرنسا كضامن سياسي لمصير الجنوب المرتقب بعد «اليونيفيل»، وعدم الموافقة على تركه للفراغ الأمني أو للسيطرة «الإسرائيلية»، ولمسار التفاوض المباشر مع «إسرائيل».

ففي الوقت الذي تسعى فيه الإدارة الأميركية إلى إدارة الملف عبر آليات أمنية وتقنية ثنائية أو ثلاثية، تتمسّك فرنسا بإبقاء التسوية تحت مظلّة الشرعية الدولية والأمم المتحدة، لضمان عدم تحوّل التفاوض إلى مسار منفرد يفرض شروطاً ميدانية جديدة، أو يؤدّي إلى فراغ دولي كامل في الجنوب بعد رحيل اليونيفيل.