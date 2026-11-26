كتب معروف الداعوق في" اللواء": لم يتم التوصل إلى أي صيغة بديلة، لتشكيل قوة تحل محل قوات الامم المتحدة العاملة في «اليونيفيل « حتى اليوم، بسبب استمرار الخلاف بين فرنسا وإسرائيل وواشنطن على تشكيلة، ودور اي قوة بديلة.

Advertisement

وكشفت مصادر ديبلوماسية النقاب عن تقدُّم في صيغة التمديد التقني لليونيفيل، كحل وسط بين الصيغ المطروحة.

واشارت المصادر إلى ان لا يمانع صيغة التمديد التقني لليونيفيل، ويعتبرها بمثابة صلة وصل بين مرحلة وجود اليونيفيل، ومرحلة ما بعدها ، ولتفادي الدخول بمرحلة من الفراغ الامني وتجنُّب مخاطره، وافشال محاولات ، لتسويق صيغة الاتصال الامني المباشر،وجهاً لوجه بين وجيش الاحتلال ، للتنسيق ومعالجة المشاكل وتفاصيل الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب.

وتلفت المصادر إلى ان التمديد التقني لليونيفيل لمدة سنة، بات يتطلب قرارا جديدا من الدولي، ويتضمن تحديد مهام ومدة صيغة التمديد، بكل تفاصيلها،ما يستوجب حشد التأييد العربي المطلوب، لدعم الاتفاق الفرنسي بمواجهة الاعتراضات المتوقعة.







وكتب غاصب المختار في" اللواء": بدا من مسار مداولات الدول المعنية بالوضع اللبناني في مجلس الأمن الدولي، ان قرار تشكيل قوة أممية لتحلّ محل قوات اليونيفيل بعد انتهاء مهامها وانسحابها من الجنوب، سيستغرق وقتاً أطول من المتوقع، نظراً لتشابك وتضارب الاقتراحات والمصالح والحسابات الدولية.

وحسب المعلومات من مصادر رسمية مسؤولة ومتابعة للموضوع، فإن المقترح - الصيغة التي تعمل عليها فرنسا لم تتبلور بعد بشكل نهائي ورسمي، ولكن المندوب الفرنسي في مجلس الأمن يطوف بمقترحاته على الدول للتداول معها حول الصيغة، والفكرة تحظى بدعم ومن بعض الدول الأخرى غير الأوروبية.

وسيعقد مجلس الأمن جلسة مشاورات جديدة مطلع الأسبوع المقبل لمتابعة البحث في تفاصيل الصيغة ، ولكن المصادر تخشى من ان الوقت بات داهماً وتأخير القرار قد يستمر الى الشهر المقبل وربما الى ما بعد انتهاء الولاية الدولية، وإذا لم يتم التوصل الى اتفاق مقبول من جميع الأطراف قد تنتهي مهمة اليونيفيل ومهلة الانسحاب وتكون سنوات خدمتها الطويلة في لبنان قد ضاعت سدى، ويقع الجنوب تحت وطأة الفراغ الأمني واستمرار الاحتلال الإسرائيلي بل وتمدّده ليشمل مناطق جديدة.

وتؤكد المصادر ان الموقف الأميركي ما زال غامضاً بل وملتبساً بعض الشيء لأنه يتماهي مع الموقف الإسرائيلي الى أقصى حدّ، برفض أي صيغة فرنسية أو غير فرنسية لا تتناسب مع طرح هاتين الجهتين بأن المخرج برأيهما يكون بالتنسيق المباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي.

وتشير المصادر الرسمية المتابعة الى ان الخلافات والتباين في المواقف من الصيغ المقترحة الفرنسية والأميركية لا يقتصر على الجانب الدولي بل يمتد الى لبنان بين موافق على هذه الصيغة أو تلك أو رافض لها، وهو أمر يزيد من تعقيد التوافق على قرار واحد وصيغة واحدة.