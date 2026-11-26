Advertisement

وليس خافياً أن يؤدي دوراً أساسياً في ضبط إيقاع الخلاف المستحكم بين وحزب الله، ويحاول بكل قواه منع تدحرجه إلى ما بعد الخط الأحمر، ساعياً إلى إبقاء خط الرجعة سالكاً في الاتجاهين.وقد تدخّل لدى قيادة الحزب مراراً، مستنداً إلى «مونته» ومكانته، لحضّها على ضبط النفس في مواجهة القرارات الحكومية والملاحقات الميدانية وتفادي التصعيد في الشارع، كذلك يوظف بري رصيده لدى عون لإيجاد «مخارج طوارئ» من المآزق المستجدة كما حصل حين تمكّن، على سبيل المثال، عبر ديبلوماسيته الاحتوائية، من الدفع في اتجاه الحؤول دون إحالة قضية شحنة متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي، أقله حتى الآن.وقد أتت زيارة نائبي الحزب حسن فضل الله وعلي عمار لعين التينة عشية خطاب الشيخ نعيم الأخير، لتحمل دلالات تجاوزت إطار إهدائه موسوعة «شرح نهج البلاغة» إلى إجراء مقاربة مشتركة للتحديات الراهنة وخيارات التعامل معها.ويقول قيادي في :«نحن والرئيس بري كنا وسنبقى واحداً في الموقف الاستراتيجي. هذا أمر محسوم ونهائي، لا عودة عنه مهما كانت الظروف. والذين لا يزالون ينتظرون افتراقنا سيأتي يوم يملّون فيه لوحدهم من الانتظار».وبناءً عليه، من الواضح أن الحزب لا يستسيغ الذهاب إلى صدام داخلي منفرداً وعلى حساب تحالفه الاستراتيجي مع بري، وبالتالي فهو لا يزال يعتبر أن وحدة المكوّن الشيعي تتقدم على ما عداها وأن أي نقلة نوعية أو دراماتيكية في الداخل يجب أن تكون منسقة مع حركة «أمل».وتفيد المعلومات، أن نقاشاً جرى داخل أروقة الحزب في الآونة الأخيرة، حول خيارات الردّ على التدابير الأمنية والقضائية الصادرة في حقه. وضمن هذا السياق، كانت هناك وجهة نظر ترى أن استمرار سياسة التحمّل والاحتواء سيشجّع الآخرين على رفع منسوب الاستهداف، وأنه لو تمّ الرد بحزم وشدة على توقيف المعنيين بمتفجرات ضهر البيدر والادعاء عليهم، ما كان ليتكرّر السيناريو الأمني والقضائي نفسه مع الشبان الخمسة في جرود .من هنا، قرّر الحزب تصعيد نبرته التحذيرية في السياسة، إنما من دون الوصول بعد إلى كسر الجرّة على الأرض، معتمداً التموضع في منطقة وسطى تقع بين قلب الطاولة كلياً وبين قبول التعايش مع الأمر الواقع الراهن.ويلفت قريبون من الحزب، إلى أن خصومه المحليين وخارج الحدود، يعوّلون على أنه لن يتحرك في الداخل مهما اشتدّ الضغط عليه، وهذا ما يدفعهم إلى التصعيد ضدّه، وهم مطمئنون إلى أن ردود أفعاله لن تتجاوز المألوف، «ولكن عليهم أن يعرفوا أن لا شيء مضموناً، وأن الانفجار الداخلي قد يقع في أي لحظة، سواء بقرار أو على نحو تلقائي إذا تواصل المنحى الحالي من التضييق».