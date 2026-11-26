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على وقع المواقف السياسية الأخيرة التي أطلقها وليد جنبلاط، والتي بدت في بعض جوانبها متمايزة عن المقاربة الأميركية للملف اللبناني، ولا سيّما لجهة دعوته إلى الحوار الداخلي وطرحه فكرة "دوحة جديدة"، فضلا عن موقفه الرافض للاتفاق الإطار، اكتسب اللقاء الذي جمعه بالسفير الأميركي ميشال عيسى أهمية سياسية تتجاوز إطار التواصل الدبلوماسي الاعتيادي، خصوصًا في ظلّ دقّة المرحلة التي يمرّ بها ، وترقّب ما ستؤول إليه الجهود الأميركية على خطّ التفاوض بين وتل أبيب.وفي هذا السياق، برزت تساؤلات حول خلفيات اللقاء وتوقيته، وما إذا كان قد شكّل مناسبة لمصارحة جنبلاط بشأن مواقفه الأخيرة، في ضوء ما تردّد في بعض الأوساط الإعلامية عن عتب أميركي على رئيس جنبلاط، نتيجة تباين المقاربات حيال عدد من الملفات السياسية المطروحة.وكان السفير الأميركي ميشال عيسى استقبل، في مكتبه بمقرّ السفارة الأميركية في عوكر، وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، يرافقهما النائب وائل أبو فاعور.وفي موازاة ما ورد في البيان الرسمي، نفت مصادر في الحزب التقدمي الاشتراكي، نفيًا قاطعًا أن يكون اللقاء قد شهد أيّ عتب من جانب السفير الأميركي على خلفية المواقف الأخيرة لجنبلاط، مؤكّدةً أنّ التواصل مع السفارة الأميركية مستمرّ، وأنّ اللقاء يندرج في إطار التشاور السياسي وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الراهنة والاستحقاقات المقبلة.وأكّدت أنّ "التقدمي" يعوّل على الدور الذي يؤدّيه السفير الأميركي في مواكبة المسار السيادي، ولا سيّما لجهة حصر السلاح بيد الدولة، وانتشار الجيش كامل الأراضي ، واستكمال الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلّة.بدورها، وردًّا على سؤال عن توقيت زيارة جنبلاط إلى عوكر، وما يُتداول عن عتب أميركي عليه على خلفية مواقفه الأخيرة، أوضحت السفارة الأميركية في بيروت، في بيان خاص لـ"نداء الوطن"، أنّ "السفير ميشال عيسى يلتقي بانتظام القيادات السياسية اللبنانية، وأنّ السياسة الأميركية تجاه لبنان واضحة".وفي معرض تعليقها على ما أُثير إعلاميًا بشأن أجواء اللقاء، اعتبرت المصادر أنّ بعض المؤسسات الإعلامية تعمد إلى تضخيم الوقائع وتحميلها أبعادًا تتناسب مع أجنداتها السياسية، مؤكّدةً أنّ الحديث عن عتب أميركي لا يعكس حقيقة ما دار في عوكرلم يُعرف عن وليد جنبلاط، خصومته لسفراء أميركا في لبنان، كما لم يكن معارضا شديدا للمشاريع الأميركية، التي يرى فيها تطابقا مع أهدافه، مثل الانسحاب السوري من لبنان، أو رفض التمديد للرئيس إميل لحود، ونزع سلاح .وسلك جنبلاط طريق واشنطن، وانخرط في معركة إخراج الجيش السوري من لبنان، وانخرط في المشروع الأميركي « الجديد» للمنطقة، واعترف بعد حرب تموز 2006 بأن رهانه فشل، وربحت المقاومة. فعدّل من مواقفه من خلال قراءته للواقع، ففتح باب الحوار مع حزب الله، وزار والتقى رئيسها بشار الأسد، من دون أن يقطع علاقته مع أصدقائه في ، التي شجعته على خياراته، وقطر والإمارات العربية المتحدة، وظل على تواصل مع السفارة الأميركية.ومع تعيين السفير الأميركي من أصل لبناني ميشال عيسى، كانت علاقة جنبلاط به طبيعية، فكان يلتقي به في منزله، ويزوره مع أي موفد أميركي يأتي إلى لبنان، إلى أن أعلن جنبلاط موقفا من «اتفاق الإطار»، لأنه لم يقدم للبنان الانسحاب الإسرائيلي، وابتعد عن اتفاق الهدنة الذي كان يريده مرجعية للتفاوض، والذي يتطلب تعديلات على بعض بنوده ، في ظل الوضع الإقليمي والدولي. وهو ما أزعج السفير عيسى، الذي وصف جنبلاط بـ«المتقلب»، وقال عنه من دار الطائفة الدرزية إنه «يوم بدو ويوم ما بدو»، وهو سيلتقي به قريبا ليعرف «شو بدو».تأخر اللقاء بين الرجلين، وكان جنبلاط لا يتراجع عن موقفه غير المؤيد لـ «اتفاق الإطار»، ورأى أن «إسرائيل» لا يمكن السلام معها لأنها هي لا تريده. كما عارض السياسة الأميركية في مواقف كانت تتلاقى وتنسجم مع مواقف حليفه الرئيس . فتم تسريب معلومات عن أن الإدارة الأميركية تتجه إلى فرض عقوبات على جنبلاط، كما كانت تسعى كذلك إلى فرضها على بري، وشملت بعض معاونيه.أما لماذا حصل اللقاء، رغم أن بعض المواقف متعارضة، وفي السفارة الأميركية وليس في منزل جنبلاط الذي قصدها لأنه لا يريد أزمة معها، وفق ما تكشف المعلومات لتوضيح رأيه حول ما يجري.جنبلاط، لديه ملاحظات على بعض المشاريع والسياسات الأميركية في لبنان، ولا يتوانى عن تحميلها بعض أزمات لبنان والتدخل فيه، لكنه لا ينكر نفوذها وتأثيرها في لبنان.ففي اللقاء، فهم السفير عيسى من جنبلاط «شو بدو»، وهو ألا يُدفع لبنان إلى ما يهدد سلمه الأهلي، الذي يتخوف عليه جنبلاط، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي والحروب المندلعة في المنطقة. فكانت الزيارة ، لفتح صفحة جديدة والعودة بالعلاقة إلى إطارها الطبيعي مع السفير الأميركي، الذي سينقل إلى بلاده ما دار بينهما، وأن زعيم المختارة ليس في موقع الخصم، بل الصديق.