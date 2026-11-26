Advertisement

وقال السفير باولز: "الزيارة بحدّ ذاتها هي الرسالة"، مشدداً على" أهمية حضور جلالة الملك إلى لبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها البلد والمنطقة".ويزور الملك البلجيكي، يوم الجمعة في 4 كانون الأول، القصر في ، حيث يجري محادثات مع رئيس الجمهورية جوزف عون، ورئيس مجلس النواب ، ورئيس الدكتور نواف سلام. ويتوجّه يوم السبت في 5 كانون الأول، إلى بلدة تبنين في ، حيث خدم عسكريون بلجيكيون ضمن قوة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) بين عامي 2006 و2014، وأسهموا في عمليات إزالة الألغام وتقديم المساعدات الطبية وجهود إعادة الإعمار، خدمةً لأبناء المنطقة.ويتضمّن برنامج الزيارة لقاءً مع السلطات المحلية وزيارة مستشفى أُنشئ بدعم بلجيكي. كما سيكرّم الملك ذكرى العسكريين البلجيكيين الأربعة الذين فقدوا حياتهم خلال تأديتهم مهامهم في إطار "اليونيفيل"، وذلك عند النصب التذكاري الذي أُقيم تخليداً لذكراهم. وبعد ظهر السبت، يزور الملك البلجيكي مرفأ ، حيث يضع إكليلاً من الزهر إحياءً لذكرى ضحايا انفجار الرابع من آب 2020، في لفتة تضامنية مع عائلاتهم وجميع المتضرّرين من هذه المأساة.