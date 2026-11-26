استعداداً للزيارة التي سيقوم بها ملك بلجيكا للبنان الشهر المقبل، عقد سفير بلجيكا لدى لبنان أرنوت باولز لقاءً صحافياً شرح خلاله تفاصيل الزيارة الرسمية المرتقبة للملك فيليب يومي 4 و5 كانون الأول 2026، يرافقه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ماكسيم بريفو.
وقال السفير باولز: "الزيارة بحدّ ذاتها هي الرسالة"، مشدداً على" أهمية حضور جلالة الملك إلى لبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها البلد والمنطقة".
ويزور الملك البلجيكي، يوم الجمعة في 4 كانون الأول، القصر الجمهوري
في بعبدا
، حيث يجري محادثات مع رئيس الجمهورية جوزف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري
، ورئيس مجلس الوزراء
الدكتور نواف سلام. ويتوجّه يوم السبت في 5 كانون الأول، إلى بلدة تبنين في جنوب لبنان
، حيث خدم عسكريون بلجيكيون ضمن قوة الأمم المتحدة
الموقتة في لبنان (اليونيفيل) بين عامي 2006 و2014، وأسهموا في عمليات إزالة الألغام وتقديم المساعدات الطبية وجهود إعادة الإعمار، خدمةً لأبناء المنطقة.
ويتضمّن برنامج الزيارة لقاءً مع السلطات المحلية وزيارة مستشفى أُنشئ بدعم بلجيكي. كما سيكرّم الملك ذكرى العسكريين البلجيكيين الأربعة الذين فقدوا حياتهم خلال تأديتهم مهامهم في إطار "اليونيفيل"، وذلك عند النصب التذكاري الذي أُقيم تخليداً لذكراهم. وبعد ظهر السبت، يزور الملك البلجيكي مرفأ بيروت
، حيث يضع إكليلاً من الزهر إحياءً لذكرى ضحايا انفجار الرابع من آب 2020، في لفتة تضامنية مع عائلاتهم وجميع المتضرّرين من هذه المأساة.