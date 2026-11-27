Advertisement

يبدو أن " " وضع خطاً أحمر واضحاً في تعاطيه مع التطورات الداخلية، قد يكون أحد أبرز الأسباب التي تدفعه إلى تجنّب التصعيد المباشر، ويتمثل في عدم الدخول في أي مع الجيش أو .فبحسب أوساط مطلعة، يميّز "الحزب" بين المؤسسات العسكرية والأمنية وبين السلطة السياسية التي تتخذ القرارات وتدفع، من وجهة نظره، نحو بعض التجاوزات التي تنفذها هذه الأجهزة. ولذلك، يحرص "الحزب" على إبقاء خلافه مع السلطة ضمن الإطار السياسي، وتجنّب أي مواجهة مع المؤسسات الأمنية، حتى في ظل تصاعد التوترات، انطلاقاً من قناعة بأن معها ستكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار الداخلي.