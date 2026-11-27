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لفت مصدر وزاري إلى أن المؤشرات السياحية في ستشهد ارتفاعاً اعتباراً من الأسبوع الأول من شهر الأعياد، أي عيدي الميلاد ورأس السنة، ولهذه الغاية بدأت التحضيرات في القطاعين العام والخاص.فعلى الصعيد الوزاري، بدأت وزارة الأشغال العامة والنقل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في لزيادة عدد العناصر في والأمن العام، بهدف مواكبة زحمة الوافدين، حيث يُتوقع أن يشهد المطار نحو 10 رحلات إضافية يومياً، وربما أكثر، ولا سيما ل"طيران " من وأوروبا.وعلى صعيد الأمن الاستباقي، ستكون هناك عملية تنسيق واسعة بين مختلف ، مع استنفار اعتباراً من الأول من الشهر، وتكثيف الحراسة والحماية في أماكن العبادة والأسواق الكبرى والمجمعات التجارية.أما في ما يتعلق بالسير، فستعمل مفارز السير، بالتنسيق مع غرفة التحكم المروري وبتعليمات من ، على تنظيم حركة المرور ووضع جدول لتنقل الشاحنات، منعاً للازدحام، ولا سيما على مداخل المدن الكبرى والعاصمة .وفي ما يخص المطاعم والفنادق، ستكون هناك جولات دورية لمراقبي حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بهدف مراقبة الالتزام بالأسعار وجودة الخدمات.ولفت المصدر إلى أن هذه أبرز الإجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها خلال الشهر المقبل، مشيراً إلى أن العبرة تبقى في التنفيذ.