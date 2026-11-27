في عالم لم يعد يعرف الاستقرار، تتسارع الأحداث وتتبدّل التحالفات، فيما تتقدم لغة المصالح على حساب لغة التفاهمات، وتبقى الشعوب عالقة بين أزمات الداخل وتجاذبات الخارج.

، كعادته، ليس بعيداً عن هذه التحولات، بل يقف في قلب عاصفتها. داخلياً، تتشابك الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية، وتتجدد الأسئلة حول قدرة فرض سلطتها وحماية سيادتها، في ظل تصاعد الخلافات حول حصرية السلاح ومرجعية القرار الوطني. وخارجياً، لا يزال الجنوب تحت ضغط الاعتداءات ، فيما يقترب موعد انتهاء مهمة قوات "اليونيفيل"، من دون أن تتضح بعد ملامح المرحلة التي ستلي مغادرتها.

أما إقليمياً، فالمنطقة تبدو أمام مشهد مفتوح على احتمالات متعددة، من غزة إلى العراق، ومن طهران إلى مضيق هرمز، حيث تتقاطع الحسابات العسكرية والسياسية مع المصالح الدولية. وعلى المستوى الدولي، تستمر محاولات إعادة ترتيب التوازنات بين واشنطن وموسكو وبكين، فيما تبقى الحرب الأوكرانية عنواناً أساسياً في معركة النفوذ ورسم مستقبل النظام الدولي.

وسط كل هذه التحولات، يبقى السؤال الذي لا يمكن للبنانيين تجاهله: هل يمتلك لبنان القدرة على حماية نفسه وانتزاع قراره المستقل، أم أن خلافاته الداخلية ستبقيه مكشوفاً أمام رياح المنطقة والعالم؟

من هنا، نفتح معكم ملفات يوم أمس، ونستعرض أبرز التطورات والإقليمية والدولية، بحثاً عن حقيقة ما يجري وما يمكن أن تحمله الأيام المقبلة.

المشهد اللبناني

لبنانياً، لا يزال الاشتباك بين منطق الدولة ومنطق الأمر الواقع يتصدر المشهد، بعدما رفع الأمين العام لـ " " الشيخ نعيم قاسم سقف المواجهة مع الدولة، مطالباً بالإفراج الفوري عن خمسة موقوفين من الحزب، ومطلقاً تحذيره بأن "للصبر على الظلم حدوداً". وجاء هذا الموقف بالتزامن مع إصدار مذكرات توقيف بحق الموقوفين الخمسة، وطلب إحضار ثلاثة آخرين للتحقيق في القضية المرتبطة بخلية البترون وبشري. وهنا يبرز السؤال: هل تقبل الدولة بأن تتحول قرارات القضاء إلى مادة للتفاوض والضغط السياسي، أم أن هذه القضية ستشكل اختباراً جديداً لهيبتها واستقلالية مؤسساتها؟

وفي موازاة هذا التصعيد، تتجه الأنظار إلى ملف ما بعد "اليونيفيل"، مع اقتراب انتهاء ولايتها في 31 كانون الأول المقبل. وفي تطور لافت، برزت مبادرة نيابية مدعومة من 86 نائباً للمطالبة باستمرار الحضور الدولي في الجنوب، فيما أعلنت رفضها نشر قوات فرنسية بديلة، ما يفتح الباب أمام أسئلة جدية حول طبيعة القوة التي يمكن أن تتولى هذه المهمة، والضمانات التي ستمنع نشوء فراغ أمني على الحدود. فهل ينجح لبنان في إقناع المجتمع الدولي بضرورة الإبقاء على مظلة أممية، أم يجد نفسه أمام ترتيبات لا تلبي هواجسه السيادية والأمنية؟

وفي السياق نفسه، يبرز التحرك الدبلوماسي اللبناني باتجاه فرنسا والأمم المتحدة، فيما يسعى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام إلى بلورة تصور للمرحلة المقبلة، وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والمخاوف من انعكاسات أي انسحاب دولي غير مدروس على استقرار الجنوب.

أما اقتصادياً وإدارياً، فيحاول رئيس الحكومة نواف سلام وضع إطار أوضح للمسؤوليات والصلاحيات داخل الإدارة العامة، في خطوة تهدف إلى الحد من تضارب الصلاحيات وتعطيل المعاملات، في وقت لا تزال فيه الإصلاحات المطلوبة لاستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي تواجه تحديات كبيرة.

المشهد الإقليمي والدولي

إقليمياً، تتجه الأنظار إلى غزة، حيث أسفرت ضربات إسرائيلية جديدة عن سقوط عشرة قتلى فلسطينيين، في مؤشر إضافي إلى هشاشة التهدئة واستمرار المخاطر الإنسانية والأمنية. وفي الخليج، عاد مضيق هرمز إلى واجهة القلق الدولي بعد تعرض ناقلات نفط لهجمات بمقذوفات مجهولة، فيما تتبادل طهران والجهات الدولية الاتهامات بشأن أمن الملاحة البحرية.

وفي العراق، تتخذ الحكومة خطوات لتعزيز سلطتها الاتحادية على المعابر الحدودية، بعدما أغلقت القوات العراقية معبرين مع وإيران في إقليم كردستان، في تطور يعكس مساعي بغداد إلى إعادة بسط نفوذ الدولة على الملفات الأمنية والاستراتيجية، والحد من تعدد مراكز القرار.

أما دولياً، فتتجه الأنظار إلى الاتصالات الأميركية الروسية بشأن الحرب الأوكرانية، بعدما تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ضرورة أن توقف موسكو اعتداءاتها العسكرية في أوروبا، فيما تسعى واشنطن إلى تنسيق موقفها مع العواصم الأوروبية قبل لقاء مرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي المقابل، تصر العواصم الأوروبية على ألا تكون أوكرانيا ومستقبل الأمن الأوروبي موضوع تسوية تُعقد من دون مشاركتها.

وفي تطور لبناني – أوروبي مرتقب، تكتسب زيارة العاهل البلجيكي الملك فيليب إلى لبنان يومي 4 و5 كانون الأول المقبل أهمية خاصة، إذ تشمل لقاءات مع الرؤساء الثلاثة وزيارة الجنوب وتبنين، إلى جانب تكريم جنود بلجيكيين سقطوا خلال خدمتهم في "اليونيفيل"، وزيارة مرفأ لإحياء ذكرى ضحايا الانفجار. وكان "لبنان24" أول من كشف عن هذه الزيارة.