شخص يسير في الشارع بصعوبة، جسده مثقل وحركته بطيئة، وقد يبدو للحظات وكأنه فقد القدرة على التحكم بنفسه. مشاهد انتشرت وأثارت صدمة واسعة، بعدما ارتبطت بمادة مخدرة أُطلق عليها اسم "مخدر الزومبي"، نظرًا إلى تأثيرها القوي الذي قد يجعل متعاطيها شبه فاقد للوعي. ومع الحديث عن انتشار هذه المادة في ، تتزايد المخاوف من خطرها، وتُطرح تساؤلات عن طبيعتها وتأثيراتها، وعن واقع المخدرات في البلاد.

المادة التي يُطلق عليها هذا الاسم هي "الزيلازين" (Xylazine)، وهو مهدئ يُستخدم في الطب البيطري لتهدئة الحيوانات، وليس دواءً مخصصًا للبشر. وقد أثار القلق بعدما رُصد مخلوطًا بمواد مخدرة أخرى، خصوصًا "الفنتانيل"، وهو مسكن قوي جدًا. ويُعرف الزيلازين أيضًا باسم "Tranq"، وقد ارتبط اسمه بمشاهد لأشخاص بدوا عاجزين عن الحركة بصورة طبيعية، الأمر الذي أكسبه لقب "مخدر الزومبي".

ولا يقتصر تأثيره على إبطاء الحركة أو التسبب بالنعاس، إذ يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ضغط وبطء ضربات القلب والتنفس، كما ارتبط بظهور جروح وتقرحات جلدية قد تتفاقم وتلحق أضرارًا بالأنسجة. وتزداد خطورته عندما يُخلط بمواد مخدرة أخرى، لأن الشخص قد يتعاطاه من دون أن يعرف بوجوده، ما يزيد مخاطر التسمم والمضاعفات الصحية.

وفي لبنان، تكشف المؤشرات المتاحة عن واقع تعاطي المواد المخدرة، ولا سيما بين الطلاب. فقد أظهر المسح الصحي المدرسي لعام 2024، الذي أُنجز بالتعاون بين وزارتي الصحة والتربية ومنظمة الصحة العالمية، وشمل 3,745 طالبًا تتراوح أعمارهم عادة بين 13 و17 عامًا، أن 3% منهم استخدموا القنب مرة واحدة على الأقل في حياتهم، فيما بلغت نسبة من استخدموا الأمفيتامينات أو الميثامفيتامينات لأغراض غير طبية 3.2%. وهذه النتائج تتعلق بالطلاب الذين شملهم المسح، ولا تمثل جميع فئات المجتمع أو مختلف الأعمار.

وتشير دراسة بحثية نُشرت في نيسان 2026 حول خدمات علاج الإدمان في لبنان إلى مشكلة أخرى، تتمثل في غياب بيانات وطنية شاملة تحدد حجم تعاطي المخدرات وأنواعه في مختلف المناطق. ولفتت الدراسة إلى أن مراكز العلاج والدعم تتركز بشكل أساسي في وجبل لبنان، ما يجعل المعلومات المتاحة عن مناطق والجنوب والبقاع محدودة. كما أظهرت بيانات مركزين تجريبيين للعلاج في وبعلبك أن 270 شخصًا تلقوا العلاج خلال أول عامين من عملهما، فيما قُدمت أكثر من 6,300 استشارة مرتبطة بالتعاطي، ووصلت أنشطة التوعية والدعم إلى أكثر من 16 ألف شخص.

لكن ما الذي يدفع شخصًا إلى تجربة المخدرات، ثم الاستمرار في تعاطيها رغم الأضرار التي قد تلحق به؟ تختلف الأسباب من حالة إلى أخرى، فقد تكون البداية بدافع الفضول أو الرغبة في التجربة، أو نتيجة تأثير الأصدقاء والمحيط الاجتماعي، فيما قد يلجأ آخرون إلى المخدرات في محاولة للتخفيف من القلق والضغوط أو الهروب من تجارب مؤلمة. ومع تكرار التعاطي، قد يتحول الأمر إلى اعتماد يصعب التخلص منه، إذ يعتاد الجسم على المادة وقد يحتاج الشخص إلى كميات أكبر للحصول على التأثير نفسه.

وفي بلد مثل لبنان، حيث تتراكم الضغوط الاقتصادية والمعيشية وتزداد المخاوف بشأن ، قد يجد بعض الأشخاص أنفسهم أمام أعباء نفسية يصعب التعامل معها. إلا أن الظروف الصعبة لا تعني بالضرورة اللجوء إلى المخدرات، كما أن الإدمان لا يرتبط بعمر أو وضع اجتماعي محدد، بل قد تتداخل في نشأته عوامل نفسية وعائلية واجتماعية، إلى جانب تأثير المادة نفسها.

ومع تطور الاعتماد على المخدرات، قد يتراجع اهتمام الشخص بعمله أو دراسته وعلاقاته، ويصبح الحصول على المادة أولوية تتقدم على مسؤولياته واحتياجاته اليومية. كما قد يعاني اضطرابات في النوم والذاكرة والتركيز، ومشكلات صحية ونفسية، وصولًا إلى التسمم والجرعات الزائدة التي قد تهدد الحياة، بحسب نوع المادة وطريقة تعاطيها والكمية المستخدمة.

ولا تقتصر تداعيات الإدمان على الشخص نفسه، بل تمتد إلى عائلته والمحيطين به، إذ قد تتأثر العلاقات وتظهر مشكلات مالية واجتماعية، فيما تجد الأسرة نفسها أمام محاولات متكررة لمساعدته. ويزيد الخوف من نظرة المجتمع الوضع صعوبة، إذ قد يتردد بعض الأشخاص في طلب العلاج خشية التعرض للوصم أو الإدانة، ما قد يؤخر حصولهم على الدعم اللازم.

ومن هنا، لا تكفي مواجهة المخدرات بالتحذير من مادة جديدة أو بتشديد وحده، بل تتطلب مقاربة تجمع بين التوعية والكشف المبكر وتوفير العلاج والدعم النفسي. فالإدمان مشكلة تحتاج إلى تدخل ومتابعة متخصصين، وإلى بيئة تساعد الشخص على التعافي بدل أن تدفعه إلى إخفاء معاناته.

وبين المخاوف من مواد مخدرة جديدة، والمؤشرات التي تكشف واقع التعاطي في لبنان، تبرز أهمية تعزيز الوقاية وتوفير فرص العلاج، بعيدًا عن التهويل أو الوصم. فالتعامل مع هذه المشكلة لا يبدأ عند تفاقم الأضرار، بل من فهم أسبابها ومواجهتها، قبل أن تتحول التجربة إلى دائرة يصعب الخروج منها.