دعت "جمعية مزارعي في " إلى تطبيق قرار منع استيراد زيت الزيتون والتوقف عن الكذب والاحتيال على مزارع الزيتون وعلى الشعب اللبناني.

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وقالت في بيان لمناسبة لشجرة الزيتون انه "مع استمرار موسم قطاف الزيتون يعجز المزارعون عن بيع زيتهم بشكل لائق بسبب تدفق الزيت الاجنبي عبر المنطقة الحرة في وعبر معابر التهريب المعروفة".



ورأت ان "المؤامرة على قطاع الزيتون اللبناني من استيراد زيت الزيتون وتزويره وعملائها في الوزارات المعنية تتجدد اليوم". وقالت في بيان لمناسبة لشجرة الزيتون انه "مع استمرار موسم قطاف الزيتون يعجز المزارعون عن بيع زيتهم بشكل لائق بسبب تدفق الزيت الاجنبي عبر المنطقة الحرة في وعبر معابر التهريب المعروفة".ورأت ان "المؤامرة على قطاع الزيتون اللبناني من استيراد زيت الزيتون وتزويره وعملائها في الوزارات المعنية تتجدد اليوم".

ولفتت الى ان إيقافها يتطلب امورا عدة منها: اقالة ومحاسبة جميع الموظفين الفاسدين الذين عملوا لصالح تجار الزيت ضد المزارع والمستهلك اللبناني. واقفال المنطقة الحرة في طرابلس التي تسرب الزيت الاجنبي الى السوق اللبناني بكميات كبيرة سيما ان بدعة استيراد الزيت من اجل اعادة التصدير قد افتضح امرها لان اي زيت يعاد تصديره او يصدر باسم الزيت اللبناني يجب ان يشتريه التجار من المزارعين اللبنانيين وليس من الخارج.

وطالبت ب⁠منع تهريب زيت الزيتون ومصادرة اي كميات مهربة واعتقال المهربين، بالاضافة الى منع تسويق الزيت المزور في المطاعم والاسواق ومداهمة واقفال مراكز التزوير المعروفة. ⁠

كما وطالبت بتغيير البند المسمى زيت الزيتون في مواصفات "ليبنور" وينص على ان زيت الزيتون يحتوي مكررا ما يغطي الغش التجاري. وطالبت الجمعية لزيت الزيتون تغيير بنود المواصفات التي تشرع تزوير زيت الزيتون قبل مشاركة في انتخابات المجلس. كما وطالبت إلزام الجيش والقوى الامنية شراء حاجتهم من زيت الزيتون من المزارعين بواسطة وليس من التجار بعد تسديد الجيش ثمن الزيت المتبقي لمئات المزارعين منذ عام "2013.



