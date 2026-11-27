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وتأتي الزيارة، بدعوة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في مرحلة إقليمية شديدة التعقيد، يتداخل فيها المسار الأمني مع الحسابات السياسية والدولية، وهي تعكس تمسّك بروكسل بعلاقاتها مع بيروت، ورغبتها في تأكيد استمرار اهتمامها بالملف اللبناني، في وقت يواجه فيه البلد تحديات تتصل بالاستقرار والسيادة وحماية المدنيين. ويرافق الملك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ماكسيم بريفو.وكان السفير البلجيكي لدى لبنان أرنوت باولز قد وضع مجموعة من الصحافيين اللبنانيين، في أجواء الزيارة ومحطاتها. وفي توصيفه لأهميتها، اختصر باولز الرسالة بالقول: "الزيارة بحدّ ذاتها هي الرسالة"، في إشارة إلى أن حضور الملك شخصياً إلى لبنان يحمل دلالة تتخطى مضمون المحادثات الرسمية.ومن المقرر أن يبدأ الملك برنامجه في بيروت يوم الجمعة المقبل، بلقاءات مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب ، ورئيس الحكومة نواف سلام. وتتيح هذه اللقاءات بحث العلاقات الثنائية والتطورات والإقليمية، كما تشكل مناسبة لتأكيد دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في مرحلة يحتاج فيها لبنان إلى توسيع شبكة علاقاته الدولية وتعزيز حضوره على الساحة الخارجية.لكن المحطة الأبرز في البعد الإنساني للزيارة ستكون في بلدة تبنين الجنوبية، يوم السبت المقبل. فالبلدة ترتبط بمرحلة من الحضور العسكري البلجيكي ضمن قوة المؤقتة في لبنان، بين عامَي 2006 و2014، حين شارك العسكريون البلجيكيون في مهام إزالة الألغام وتقديم الخدمات الطبية والمساهمة في إعادة الإعمار.وفي تبنين، سيلتقي الملك المسؤولين المحليين، ويزور مستشفى أُنشئ بمساهمة بلجيكية، قبل أن يتوقف عند النصب التذكاري المخصص لأربعة عسكريين بلجيكيين قضوا خلال مهمتهم في إطار اليونيفيل، وتحمل هذه المحطة دلالة خاصة، إذ تستعيد تاريخ التعاون بين البلدين، وتعيد التذكير بالدور الذي أدّته القوات الدولية في الجنوب، وبحجم المخاطر التي لا يزال سكان المنطقة يواجهونها نتيجة النزاعات المتكررة.سياسياً، يصعب فصل زيارة الملك فيليب إلى تبنين عن النقاش الدائر حول مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان، ولا سيما مع اقتراب انتهاء ولاية اليونيفيل بصيغتها الحالية. فاختيار منطقة سبق أن شهدت انتشار قوات بلاده يحمل دلالة تتجاوز استعادة تجربة عسكرية سابقة، ويعيد وضع الجنوب ضمن دائرة الاهتمام ، في مرحلة تطرح فيها تساؤلات جدية حول الضمانات الدولية اللازمة للحفاظ على الاستقرار.ولا يمكن اعتبار الزيارة مؤشراً بحد ذاته إلى توجه بلجيكي جديد في هذا الملف، لكنها تعكس اهتماماً باستقرار المنطقة، وتؤكد أن تداعيات أي تصعيد في الجنوب لا تقتصر على لبنان وحده، بل تتصل أيضاً بأمن المنطقة وبالمسؤولية الدولية تجاه السكان المدنيين.كذلك، فإن وضع احترام القانون الدولي الإنساني في صدارة الزيارة يكتسب أهمية سياسية في ظل استمرار الحرب وتزايد المخاوف من تداعياتها على المدنيين والبنية التحتية. ومن هنا، تبدو الرسالة البلجيكية مرتبطة بضرورة عدم تحويل حماية السكان إلى مسألة ثانوية في حسابات المواجهات العسكرية، وبأهمية التمسك بالقواعد الدولية التي تنظم النزاعات المسلحة.ومن الجنوب إلى العاصمة، ينتقل البعد الإنساني للزيارة إلى مرفأ بيروت، حيث يضع الملك إكليلاً من الزهر تكريماً لضحايا انفجار الرابع من آب 2020. وهي محطة تحمل معنى التضامن مع عائلات الضحايا والمتضررين، وتعيد تسليط الضوء على مأساة لا تزال تداعياتها حاضرة في الذاكرة اللبنانية.ولا تنفصل هذه المحطة عن الرسالة السياسية الأوسع للزيارة، إذ إن التوقف عند مرفأ بيروت، إلى جانب زيارة الجنوب، يعكس اهتماماً بوجهين من معاناة اللبنانيين: تداعيات الانفجار الذي هزّ العاصمة، والآثار المتواصلة للحروب والنزاعات على سكان المناطق الحدودية.وتأتي الزيارة في سياق جولة تشمل الأردن أيضاً، حيث يشارك الملك في المؤتمر الرفيع المستوى حول الإنسانية في زمن الحرب، الذي يهدف إلى حشد دعم دولي لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتعزيز حماية المدنيين في مناطق النزاع. كما يتضمن برنامجه زيارة مخيم الزعتري للاجئين السوريين، الذي يستضيف نحو 47 ألف لاجئ.ويمنح هذا الترابط بين محطات لبنان والأردن الجولة بُعداً أوسع، إذ لا تقتصر على العلاقات الثنائية، بل تضع قضايا النزاعات المسلحة واللاجئين وحماية المدنيين في إطار واحد، وهو ما يعكس اهتمام بلجيكا بإبراز البعد الإنساني في سياستها الخارجية، في وقت تواجه فيه المنطقة أزمات متشابكة تتطلب مقاربات تتجاوز المعالجات الأمنية.بالنسبة إلى لبنان، تطرح الزيارة سؤالاً أساسياً حول ما يمكن أن ينتج عن هذا الحضور الأوروبي، وما إذا كانت الرسائل السياسية والإنسانية ستترجم إلى خطوات عملية على مستوى دعم المؤسسات وتعزيز الاستقرار في الجنوب، فالتأكيد على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني يكتسب قيمة إضافية عندما يقترن بمواقف واضحة ومتابعة دولية تضمن حماية المدنيين وتحدّ من مخاطر التصعيد.وعليه، فإن أهمية الزيارة لن تتوقف عند رمزية محطاتها، بل ستقرأ أيضاً في ضوء ما قد تفتحه من فرص لتعزيز العلاقات اللبنانية-البلجيكية، وما يمكن أن تحمله من مواقف تجاه مستقبل الاستقرار في لبنان والمنطقة.