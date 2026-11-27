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سجّل مرفأ طرابلس رقماً قياسياً هو الأول في تاريخه، بعدما بلغت عمليات تفريغ وشحن السفينة العملاقة "CMA CGM ALCESTE" نحو 4015 حاوية نمطية، بينها قرابة 700 حاوية مخصصة للسوق اللبنانية.
وأوضح المكتب الإعلامي للمرفأ أن طول السفينة يبلغ 366 متراً، معتبراً أن استقبالها وحجم عمليات المناولة يعكسان تطور القدرات التشغيلية وجاهزية المرفأ للتعامل مع السفن العملاقة.
وأشاد مجلس إدارة المرفأ بجهود شركة "CMA CGM"، المشغّلة لمحطة الحاويات، وبعمل محطة إرشاد السفن التي تولّت تنفيذ المناورات البحرية بأمان.
وأكد أن هذا الإنجاز يعزز موقع مرفأ طرابلس على خارطة النقل البحري، ويدعم دوره بوصفه بوابة للتجارة في لبنان والمنطقة.