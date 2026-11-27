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قد يبدو تراجع معدل التضخم السنوي إلى 16.17% في تشرين الأول، بعدما كان 17.53% في أيلول، إشارة إلى انحسار موجة الغلاء، إلا أن الأرقام الرسمية تكشف اتجاهاً معاكساً، إذ ارتفعت الأسعار خلال تشرين الأول وحده بنسبة 2.04%، مقابل 1.35% في الشهر السابق، وسجّل الارتفاع الأكبر بنسبة 2.32%.ويعود انخفاض المعدل السنوي إلى أن الأسعار كانت قد قفزت بنحو 3.2% في تشرين الأول 2025، فبدت المقارنة مع العام الماضي أخف وطأة مما هي عليه فعلاً. أما إذا استمرت الأسعار بالارتفاع بالوتيرة الحالية البالغة 2.04% شهرياً، فإن التضخم السنوي سيقترب من 27%.ولا يمكن تعميم هذه الوتيرة على كل الأشهر، لأن جزءاً من قفزة تشرين الأول موسمي، فأسعار التعليم ارتفعت بنحو 8.7% مع انطلاق العام الدراسي، والألبسة بنحو 4.5% مع بداية موسم الشتاء، وهي زيادات لا تتكرر شهرياً. غير أن ذلك لا يلغي أن الغلاء يتسارع مع دخول فصل الشتاء، حين تبدأ الأسر بتحمّل كلفة التدفئة، ما يعني أن الاكتفاء بقراءة الرقم السنوي يعطي صورة مضللة، وأن الضغط على القدرة الشرائية لم يتراجع، بل ازداد في الشهر الأخير.