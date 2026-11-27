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ويرتبط جزء أساسي من هذا الواقع بما يحذّر منه اختصاصيون في الطب النفسي، إذ يقولون إن مغادرة عدد كبير من الاختصاصيين وإقفال مراكز متخصّصة عدة منذ بداية الأزمة عام 2019 أحدثا نقصاً حاداً في موفّري الرعاية. وبات هذا النقص يحرم آلاف الأطفال ذوي التوحّد من تعليم حقيقي، في وقت يزداد فيه تواتر الحالات في لبنان كما في العالم. ويزيد الوضع صعوبةً أن الرعاية التي يقدّمها من بعض من بقي من هؤلاء الاختصاصيين أصبحت مرتفعة الكلفة إلى حدّ يجعلها خارج متناول عائلات كثيرة، مع أن تدخّلهم قادر على تحسين أوضاع الأشخاص ذوي التوحّد بشكل ملحوظ. ولذلك فإن الطفل الذي تتوقّف متابعته يخسر أكثر من جلسة ، إذ يخسر فرصة فعلية للتقدّم.في هذا السياق، تشرح الدكتورة ريما ، الاستشارية في علم النفس العلاجي، عبر " " أن انقطاع العمل العلاجي مع أي شخص يترك أثراً عليه، مشدّدة على ضرورة عدم التعامل مع التوحّد باعتباره حالة واحدة متشابهة لدى الجميع، إذ تتفاوت الحالات على امتداد الطيف، من الخفيفة إلى الشديدة، وبينهما مستويات مختلفة. وتقول إن الطفل يحتاج إلى جهد ووقت حتى يتأقلم مع البيئة المحيطة به، موضحة أن كلمة "الاعتياد" قد تكون أخفّ من أن تصف ما يمرّ به فعلياً: "علينا أن نأخذ في الاعتبار كيف يرى العالم الخارجي وكيف يتفاعل معه. فالاختصاصي يحتاج إلى الوقت والأساليب المناسبة حتى يشعر الطفل بالارتياح، ويصبح العالم الخارجي أقل إثارة لردود فعله أو لشعوره بالخطر".وعندما تتوقف المتابعة فجأة، فإن ذلك يهزّ العلاقة التي بُنيت، وفي مقدّمها الثقة. وتوضح بجاني: "لا نقول إن المهارات التي اكتسبها الطفل تزول، لكنه يُظهر ردّة فعل على هذا الانقطاع. وفي الحد الأدنى، قد يحدث خلل في بناء الثقة التي تكوّنت خلال العمل معه".وتضيف أن الطفل قد يبدو كأنه فقد مهاراته، فيما تكون هذه المهارات موجودة، لكنه يرفض إظهارها أو استخدامها بسبب تأثّره بانقطاع العلاقة. وتقول: "قد نرى أن المهارات التي اكتسبها اختفت، لكنها ربما تكون كامنة. فرفضه استخدامها قد يرتبط بما أحدثه الانقطاع في ثقته وفي العلاقة التي بُنيت معه".وتشدّد على أن طريقة بناء الشخص ذي التوحّد علاقته بالعالم الخارجي مسألة دقيقة، تستوجب التعامل معها بجدّية، بعيداً من التبسيط أو الاستخفاف.أما غياب الاختصاصي الذي اعتاد الطفل التعامل معه، فتضعه بجاني في إطار اهتزاز هذه العلاقة أيضاً، موضحة أن العمل لا يبدأ باكتساب المهارات وحده، بل ببناء العلاقة بين الأشخاص أولاً. وتقول: "نحن نعرف أن الطفل ذا التوحّد ذكي جداً، ونعرف أيضاً طريقة تفاعله وردود فعله. لذلك، فإن بناء العلاقة يأتي في البداية، وقد يشكّل غياب الاختصاصي صدمة له أو يدفعه إلى إظهار ردّة فعل".وتشير إلى أن حضور اختصاصي جديد قد يترك هذا الأثر حتى لو بقي الطفل في المركز نفسه، مؤكدة مجدداً أن الحديث لا يعني تعميم ردّة فعل واحدة على جميع الأشخاص ذوي التوحّد، لاختلاف مستوياتهم وحالاتهم. وتوضح: "أكرّر كلمة الثقة لأنها أساسية. فعلاقة الطفل بالعالم الخارجي قد تكون صراعية، إذا أمكن وضعها في هذا الإطار. لذلك، فإن دخول شخص جديد قد يهزّه، حتى لو بقي المكان نفسه. أما إذا تغيّر كل شيء، فستكون هناك حاجة إلى العمل مجدداً على بناء هذه العلاقة". وترى أن الطريقة الأنسب للانتقال إلى اختصاصي جديد تكون، متى أمكن، عبر مرحلة انتقالية يبقى خلالها الاختصاصي السابق موجوداً. وتشير إلى أن هذه المرحلة يمكن تجاوزها والوصول إلى الهدوء، مع التأكيد أن الحديث هنا عن اختصاصيين واعين ومدركين لهذه المسائل، وعن مراكز تعمل بمهنية ومسؤولية.لكن بناء العلاقة مجدداً قد يحتاج إلى وقت أطول، لأن الطفل يكون قد اختبر اهتزاز الثقة وغياب الشخص الذي كان يتعامل معه. وتقول بجاني في هذا السياق: "هو يعيش الأثر النفسي لترك ذلك الشخص له، مع ما قد يرافقه من أفكار وتصرفات، ثم يأتي شخص جديد. لذلك، لا يكون الأمر سهلاً من حيث المبدأ".وتضيف أن على الاختصاصي الجديد أن يأخذ وقته ويمنح الطفل مساحته، مع التركيز على أمرين أساسيين: أن يشعر بالارتياح إلى العلاقة، وأن يتمكّن من بناء الثقة مجدداً.وعن الأهل، تلفت بجاني إلى اختلاف أوضاعهم وقدرتهم على التعامل مع احتياجات أبنائهم. فبعضهم يتمتع بوعي كبير وعمل على تطوير قدراته، فيما قد يكون آخرون لم يتقبّلوا الوضع بعد، أو يواجهون صعوبات كثيرة. كذلك، تختلف ظروف الأهل المتفرّغين لرعاية أبنائهم عن ظروف من تثقلهم ضغوط الحياة ومشكلاتها. وتقول: "لا نتحدث عن أمر سهل جداً، كما أن الوضع يختلف بحسب مستوى الحالة، من الخفيف إلى الشديد. وهناك تجارب ناجحة كثيرة في هذا المجال. لكن التعامل مع طفل يحتاج إلى جهد إضافي يتطلّب من الأهل تنمية مهاراتهم والعمل على أنفسهم".وتوضح أن الأهل يحتاجون بدورهم إلى المتابعة، سواء على المستوى النفسي أو لاكتساب المعرفة بأساليب التعامل مع طفلهم والطرق المناسبة له. وتعتبر أن الخطوة الأولى هي أن يتعلّموا ويطوّروا قدراتهم، على أن يتوافر لهم الدعم طوال هذا المسار. وتضيف: "ليس المقصود بالضرورة أن يكون الدعم علاجاً نفسياً بالمعنى الأساسي، لكنهم يحتاجون إلى مساحة يفرّغون فيها الضغوط التي يعيشونها، حتى يتمكّنوا من تقديم رعاية جيدة لأبنائهم".وعندما تتعذّر المتابعة المنتظمة، وخصوصاً بالنسبة إلى طفل سبق أن اكتسب مهارات، تضع بجاني التعاون بين الاختصاصي والأهل والمدرسة في إطار "مثلّث" يساعد على الحفاظ على استقراره واستمرار تعلّمه. وتوضح أن الاختصاصي يجب أن يمتلك المعرفة والخبرة اللازمتين للعمل مع المدرسة والأهل، مع التأكيد أن المقصود مدرسة متخصّصة. وفي المقابل، يفترض أن يكون الأهل قد عملوا على تطوير قدراتهم، وتعلّموا كيف يتعاملون مع طفلهم ومع الضغوط المرتبطة بظروفهم. وتشير إلى أهمية أن يعمل الأهل أيضاً على الاستعداد لما قد يمرّ به طفلهم مع التغيير، وما قد يرافقه من صعوبات أو تأثيرات. أما المدرسة المتخصّصة، فيجب أن تمتلك الأساليب المعتمدة، إلى جانب المعرفة بطريقة التعامل مع هذا الطفل تحديداً.وتشدّد على أن "لكل شخص تاريخه الخاص. لا يمكن الحديث عن الأشخاص ذوي التوحّد بصورة عامة وكأنهم شخص واحد. فإلى جانب اختلاف مستويات الحالات بين الخفيفة والشديدة وما بينهما، لكل شخص تجربته وطريقة التعامل المناسبة معه". وبحسب بجاني، يهدف هذا التعاون إلى الحفاظ، قدر الإمكان، على استقرار الطفل واستمرار تعلّمه، مع منحه مساحة للتعبير عن ردّة فعله تجاه التغيير، الذي لا يكون سهلاً عليه، وخصوصاً أن منح الثقة للعالم الخارجي يتطلّب منه جهداً كبيراً.وتختم بالتأكيد أن الطفل قد يشعر بخيبة أمل أو غضب، ويعبّر عن هذه المشاعر تجاه التغيير. لذلك، يحتاج إلى مساحة لإظهارها، من دون اعتبار ما يحدث سقوطاً أو فقداناً لما اكتسبه، إذ قد يكون في الأساس ردّة فعل على التغيير الذي يعيشه.