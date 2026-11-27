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اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله أن توقيف مجموعة بشري المرتبطة بـ"حزب الله" لا يمكن التعامل معه كحادثة عابرة، داعياً إلى منع أي توتر داخلي وترك الملف للقضاء والأجهزة المختصة.
وقال عطالله، في حديث اذاعي، إن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، معتبراً أن من الطبيعي أن يدافع الحزب عن نفسه، لكنه رفض أي محاولة للضغط أو شحن الشارع على خلفية القضية.
وفي تعليقه على كلام الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم تجاه رئيسي الجمهورية والحكومة، أكد رفض التهديد والتخوين بحق المرجعيات الدستورية، معلناً دعم الرئيسين، ولا سيما في ملفي حصرية السلاح والتفاوض المباشر.
ودعا قيادة الحزب إلى مراجعة خيارات المرحلة السابقة، بدءاً من "حرب الإسناد"، معتبراً أن نتائجها أوصلت لبنان إلى واقع خطير يستوجب التراجع عن السياسات السابقة واعتماد مقاربة أكثر مسؤولية.