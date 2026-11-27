أعلنت نقابة أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات في – 1947 إجراء انتخابات لاختيار مجلس تنفيذي جديد، يوم السبت 12 كانون الأول 2026، في داخل مبنى بلدية .

وأوضحت أن الجمعية العمومية تبدأ عند التاسعة صباحاً، فيما تجري الانتخابات بين الحادية عشرة قبل الظهر والأولى بعد الظهر. وفي حال عدم اكتمال النصاب، تعقد جلسة ثانية بعد أسبوع في المكان والتوقيت نفسيهما.

ويُقفل باب الترشح في 9 كانون الأول، بعدما بدأ استقبال الطلبات في 24 تشرين الثاني.

وفي سياق متصل، أكدت النقابة استمرار المدارس المنتسبة إليها في إصدار "إفادة تعليم السوق" لكافة فئات الرخص، محذرة المتقدمين من التعامل مع جهات تنتحل صفة مدارس تعليم القيادة.

ودعت الراغبين في التعلّم إلى التأكد من حصول المدرسة على ترخيص من هيئة إدارة السير وانتسابها إلى النقابة، مشيرة إلى استمرار العمل لوقف نشاط المخالفين لقانون تنظيم المهنة.