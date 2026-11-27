أكّد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب من حسينية مجمع أمير المؤمنين في برج البراجنة، ان "بعض ومن في السلطة يحاولون الإيقاع بنا في فخ اليأس والقنوط والإحباط، ولكنهم خسئوا، فلن نقع في هذا الفخ، ولن يستطيعوا النيل من صلابتنا وسيادتنا على الموقف".

وأشار الى انه "إن كنّا سكتنا ونسكت في مثل هذه الأيام عن البعض في ، فهذا لا يعبّر عن ضعف أو وهن، وإنما يعبّر عن استشرافنا لمصلحة لبنان، لأن العدو يريد الإيقاع بلبنان والإباء والسيادة والحرية، من داخله، وعمل يعمل جاهدًا من أجل ذلك، كما أن هناك من يتواطئ معه من سلطة الضوء والصوت بعض الإعلام المأجور في ، للإيقاع بين المقاومة والجيش اللبناني، ولكنهم خسئوا، فلن يستطيعوا استدراجنا ولا استدراج الجيش إلى موقعة يريدها العدو الإسرائيلي لحساباته".وشدد على "ضرورة أن نكون في أعلى درجات الجهوزية، وعلى أتم الاستعداد لمواجهة العدو الإسرائيلي، لا سيما وأننا لا نعلم متى تنضج الحماقة في رأس هذا العدو ويرى فينا وهنًا يتوقّعه أو تدفعه إليه الأميركية لحسابات سياسية متعلقة بحجم التحولات الدولية والإقليمية وارتداداتها على الداخل اللبناني، ليحاول المساس بوجودنا وحضورنا".واكّد أن "المرحلة تستدعي منّا أعلى درجات الوحدة بين أهلنا ومجتمعنا، وهذا ما سمعناه في الزيارة الأخيرة من دولة ، حيث كانت له جملة راقية قال فيها "يجب أن لا نتعامل مع بعضنا من الآن وصاعدًا على أننا فريقين، بل كفريق واحد"، ونحن نؤكد على ضرورة أن نكون فريقًا واحدًا، لأن العدو الذي يستهدفنا، لا يفرّق بين هذا الحزب وهذه الحركة وهذا الشخص وذاك".ختم: "نعلم جميعاً أن الوضع السياسي متأزم، وهذا يؤدي إلى تأزّم في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية وغير ذلك، لذا نحن مطالبون أن نتضامن مع بعضنا البعض، وأن نتكافل لبعضنا البعض، وأن يتعاون بعضنا مع بعض لتجاوز المرحلة".