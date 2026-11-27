شجب مفتي الشيخ وفيق حجازي الأصوات التي تهدد خلفية إجراءاتها لحماية الأمن، مطالباً بمحاكمة المجموعات المتورطة في تهريب السلاح وتهديد الاستقرار في المناطق .

وخلال اللقاء العلمائي في راشيا، دعا حجازي الدولة إلى الحزم في مواجهة المخلّين بالأمن، معتبراً أن انتشار السلاح والفوضى يشكلان خطراً على البلاد، خصوصاً في ظل استمرار الاعتداءات .

وفي ملف العفو العام، انتقد ما وصفه بـ"المحاولات الكيدية" لعرقلة تنفيذ القانون، مشيداً بموقف التمييزي، وداعياً إلى معالجة القضية بإنسانية وإنصاف الموقوفين من السجن.

وأكد أن الارتهان للمحاور الخارجية لا يخدم ، بل يضع مصالح الخارج فوق أمن البلاد واستقرارها ودماء أبنائها.