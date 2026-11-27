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شجب مفتي راشيا الشيخ وفيق حجازي الأصوات التي تهدد الدولة على خلفية إجراءاتها لحماية الأمن، مطالباً بمحاكمة المجموعات المتورطة في تهريب السلاح وتهديد الاستقرار في المناطق اللبنانية.
وخلال اللقاء العلمائي في دار الفتوى في راشيا، دعا حجازي الدولة إلى الحزم في مواجهة المخلّين بالأمن، معتبراً أن انتشار السلاح والفوضى يشكلان خطراً على البلاد، خصوصاً في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
وفي ملف العفو العام، انتقد ما وصفه بـ"المحاولات الكيدية" لعرقلة تنفيذ القانون، مشيداً بموقف المدعي العام التمييزي، وداعياً إلى معالجة القضية بإنسانية وإنصاف الموقوفين بعد سنوات من السجن.
وأكد أن الارتهان للمحاور الخارجية لا يخدم لبنان، بل يضع مصالح الخارج فوق أمن البلاد واستقرارها ودماء أبنائها.