حصد مرفأ جائزة "أفضل استراتيجية للاستجابة للأزمات واستمرارية العمليات" ضمن جوائز اتحاد موانئ "MEDPorts" لعام 2026، بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط.

وتسلّم للمرفأ مروان النفّي درع التكريم خلال حفل أقيم في ، معتبراً أن الجائزة تعكس انتقال المرفأ من مرحلة إلى التطوير وتنفيذ المشاريع الكبرى.

وأهدى النفّي التكريم إلى العاملين في المرفأ، مشيداً بصمودهم بعد انفجار 4 آب 2020 ودورهم في ضمان استمرار عمل المرفق الحيوي رغم التحديات.