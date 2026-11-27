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حصد مرفأ بيروت جائزة "أفضل استراتيجية للاستجابة للأزمات واستمرارية العمليات" ضمن جوائز اتحاد موانئ البحر المتوسط "MEDPorts" لعام 2026، بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط.
وتسلّم رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمرفأ مروان النفّي درع التكريم خلال حفل أقيم في مالطا، معتبراً أن الجائزة تعكس انتقال المرفأ من مرحلة إدارة الأزمات إلى التطوير وتنفيذ المشاريع الكبرى.
وأهدى النفّي التكريم إلى العاملين في المرفأ، مشيداً بصمودهم بعد انفجار 4 آب 2020 ودورهم في ضمان استمرار عمل المرفق الحيوي رغم التحديات.