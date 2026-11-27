تؤثر في كتل هوائية دافئة مصدرها ، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى الأحد، قبل أن تبدأ المنطقة بالتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتل باردة وأمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح ناشطة.

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الجمعة: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية وانخفاض في نسبة الرطوبة.السبت: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل واستقرارها على الجبال وفي الداخل مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة.الأحد: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة، يتشكّل الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر وتتكاثف الغيوم مساءً وتمسي الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانًا خاصة جنوب البلاد وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة مع احتمال تساقط حبات البرد.الإثنين: غائم إجمالاً مع ضباب كثيف على المرتفعات فتسوء الرؤية أحياناً، كما نشهد ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة صباحاً والتي تعود لتنخفض بشل تدريجي وملحوظ خلال النهار، تتساقط أمطار متفرقة وغزيرة أحياناً ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتّد أحيانًا مع احتمال تساقط حبات البرد، كما نحذّر المواطنين من خطر تكوّن السيول على الطرقات.