انتقد إمام المفتي الشيخ أداء السلطة في معالجة الأزمات المعيشية والاقتصادية، معتبراً أن اللبنانيين لم يعودوا يريدون مزيداً من الوعود، بل حلولاً فعلية في ملفات والكهرباء والودائع والطبابة والتعليم وفرص العمل.

وقال شريفة، في خطبة الجمعة، إن وعود الدولة باتت في نظر كثيرين "كوعد بالجنة"، مؤكداً أن ثقة المواطنين لا تُستعاد بالخطب، بل بالإنجاز والمحاسبة وتحويل الحقوق إلى واقع ملموس.

وفي الشأن السياسي، حذّر من محاولات خارجية لتحويل الصراع بين وإسرائيل إلى مواجهة داخلية بين اللبنانيين، مشدداً على أن السلام لا يقوم على التنازل عن السيادة أو الحقوق.

كما رفض التدخلات الخارجية من أي جهة، داعياً إلى اعتماد معيار واحد يقوم على استقلال القرار اللبناني، بعيداً من ازدواجية المصالح السياسية.

وختم بالتأكيد أن الأمن الاجتماعي مسؤولية مشتركة، داعياً إلى حماية السلم الأهلي ورفض التحريض والاحتكام إلى القانون.