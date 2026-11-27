دعا مفتي الشيخ الدكتور إلى الإسراع في معالجة ملف الموقوفين الإسلاميين والإفراج عمّن يستحق، معتبراً أن استمرار القضية يحولها إلى مصدر استنزاف وتجاذب سياسي.

وقال ، في خطبة الجمعة، إن بعض الموقوفين يفارقون الحياة قبل العودة إلى عائلاتهم، مطالباً بإقفال الملف وفق معايير العدالة والإنصاف، بعيداً من الاستثمار السياسي.

وفي الشأن اللبناني، حذّر من أن تتحول الخلافات الداخلية إلى مدخل للفتنة والانهيار، داعياً إلى حوار مسؤول وحلول داخلية تحمي الدولة ومؤسساتها والسلم الأهلي. وأضاف: "التنازل لمصلحة الوطن ليس هزيمة، والحوار ليس ضعفاً".

وتوقف عند الأوضاع في غزة، مطالباً باستمرار الإغاثة وحماية المدنيين ورفض التهجير ورفع الحصار وإنهاء العدوان.