دعا المفتي إلى تطبيق جميع بنود ، ولا سيما انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، معتبراً أن إنقاذ يتطلب تطوير الصيغة السياسية بما يعزز التضامن الوطني.

وقال قبلان، في خطبة الجمعة من الإمام الحسين في ، إن لبنان يعاني غياب السيادة القانونية والرؤية السياسية الإنقاذية، محمّلاً السلطة مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي والفقر.

وشدد على ضرورة تطبيق معايير الحوكمة في وإداراتها، مع الحفاظ على الصيغة التوافقية والميثاقية، معتبراً أن الأزمة لم تنتج من التعدد الطائفي أو نقص الموارد، بل من فشل المؤسسة السياسية وخدمتها مصالح النخب.

كما حذّر من انتشار الجريمة والمخدرات والاحتكار والفساد، داعياً البلديات والقوى المدنية والاجتماعية والدينية إلى تنظيم جهودها وتجفيف مصادر "الاقتصاد الإجرامي".

وانتقد أداء تجاه الأوضاع في الجنوب، مؤكداً أن النهوض بالبلاد يتطلب سلطة مسؤولة تضع مصالح اللبنانيين والسيادة الوطنية في مقدمة أولوياتها.