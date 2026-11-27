دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى تطبيق جميع بنود اتفاق الطائف، ولا سيما انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، معتبراً أن إنقاذ لبنان يتطلب تطوير الصيغة السياسية بما يعزز التضامن الوطني.
وقال قبلان، في خطبة الجمعة من مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، إن لبنان يعاني غياب السيادة القانونية والرؤية السياسية الإنقاذية، محمّلاً السلطة مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي والفقر.
وشدد على ضرورة تطبيق معايير الحوكمة في مؤسسات الدولة وإداراتها، مع الحفاظ على الصيغة التوافقية والميثاقية، معتبراً أن الأزمة لم تنتج من التعدد الطائفي أو نقص الموارد، بل من فشل المؤسسة السياسية وخدمتها مصالح النخب.
كما حذّر من انتشار الجريمة والمخدرات والاحتكار والفساد، داعياً البلديات والقوى المدنية والاجتماعية والدينية إلى تنظيم جهودها وتجفيف مصادر "الاقتصاد الإجرامي".
وانتقد أداء السلطة التنفيذية تجاه الأوضاع في الجنوب، مؤكداً أن النهوض بالبلاد يتطلب سلطة مسؤولة تضع مصالح اللبنانيين والسيادة الوطنية في مقدمة أولوياتها.