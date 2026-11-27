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رأى الأمين العام لجمعية مصارف فادي خلف في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية ان "قرار المصارف بالإضراب التحذيري يوم الأربعاء من كل أسبوع لم يكن خطوة سهلة، وخصوصاً في الظروف التي يعيشها المودعون لكنه جاء بعد محاولات لم تُثمر معالجة مطالب ضريبية ضخمة، فيما تكافح المصارف للحفاظ على السيولة اللازمة لتسديد الودائع".واعتبر أن "المفارقة أن الدولة تطالب المصارف بتجميع الأموال اللازمة لتسديد الودائع وتعزيز رساميلها، فيما تسعى في الوقت نفسه إلى تحصيل ضرائب إضافية على أرباح غير فعلية لم تحققها المصارف".وسأل: " هل باتت الخسارة مصدرًا للربح الضريبي؟ ومن يدفع الثمن في النهاية؟".وشرح انه "عندما يقرر التصنيف المحاسبي مصير الضريبة من حيث المبدأ، تُفرض الضريبة على الأرباح الناتجة عن النشاط الاقتصادي، لكن انهيار الليرة من 1,500إلى 89,500 ليرة للدولار أحدث تضخماً هائلاً في القيم المسجلة بالليرة، وأظهر أرباحاً دفترية ونظرية لا يقابلها بالضرورة كسب اقتصادي، بل قد تقابلها في بعض الأحيان خسارة فعلية".وأوضح أنه " لمعالجة هذه الظاهرة، صدر القانون الرقم 330 في 4 كانون الأول 2024، وأقرّ معالجة استثنائية لبعض فروقات الصرف الناتجة عن إعادة تقييم الحسابات بالعملات الأجنبية"، لافتًا إلى أن " المفارقة أن القانون لم يستثنِ المصارف من نطاق تطبيقه، بل شمل، من حيث المبدأ، جميع المكلفين بضريبة الدخل. غير أن القرارات التطبيقية لم تراعِ بصورة شاملة خصوصية المخطط المحاسبي المصرفي، ما أدى إلى إبقاء جانب مهم من فروقات إعادة التقييم خارج نطاق المعالجة الاستثنائية"، سائلًا: " كيف يُعفى ربح دفتري غير فعلي ناتج عن ارتفاع سعر الدولار من الضريبة في مؤسسة تجارية، بينما يخضع ربح مماثل للضريبة في مصرف، لمجرد اختلاف طريقة تسجيله في الحسابات؟ فالعدالة الضريبية تقتضي معاملة الأرباح المتشابهة بالطريقة نفسها".وقال: " توقفت الدولة عن سداد سندات اليوروبوندز في آذار 2020، فتكبدت المصارف خسائر كبيرة وكوّنت بناءً على طلب ولجنة الرقابة على المصارف، مؤونات لمواجهة الخسائر الائتمانية المتوقعة. ثم واجهت قيوداً على تنزيل بعض هذه المؤونات ضريبياً. واليوم قد تُطالب بدفع ضريبة على أرباح اسمية عند بيع السندات نفسها، ولو تحقق البيع بخسارة فعلية بالدولار. لنفترض أن مصرفاً اشترى سنداً بمليون دولار، ثم باعه بنصف مليون. خسارته الاقتصادية نصف مليون دولار. لكن اعتماد سعر صرف تاريخي لكلفة الشراء وسعر صرف حديث لحصيلة البيع قد يُظهر ربحاً نظرياً كبيراً بالليرة، ففي حينه، كانت كلفة المليون دولار تُسجّل بمليار ونصف المليار ليرة، على أساس سعر صرف بلغ 1,500 ليرة للدولار، فيما تبلغ حصيلة البيع البالغة نصف مليون دولار نحو 44.75 مليار ليرة، على أساس سعر صرف يبلغ 89,500 ليرة للدولار. وهكذا، يظهر ربح نظري قدره 43.25 مليار ليرة، رغم خسارة نصف قيمة الاستثمار بالدولار. أي إن المصرف يخسر نصف استثماره، ويُعامل ضريبياً كأنه حقق ربحاً".أضاف:" لسنوات، اعتمدت مصرف لبنان لتمويل عجزها، وكانت الكلفة تنعكس في النهاية على أموال المصارف والمودعين. وبعد توقف هذه الآلية، لا يجوز أن تصبح المطالب الضريبية وسيلة أخرى لتحميل السيولة المتبقية أعباء الأزمة. إن الدولة تعمل على إصدار قانون لإعادة الودائع، فيما تتخذ قرارات ضريبية تقلّص الأموال التي تحتاج إليها المصارف لتسديد هذه الودائع. المصارف لا تطلب إعفاءها من الضرائب المستحقة على أرباح حقيقي، لكنها ترفض أن تُعامل خسائرها، الناتجة في جزء أساسي منها عن تعثر الدولة، كأنها أرباح قابلة للاقتطاع".تابع:"اتخذت قرار الإضراب التحذيري بالإجماع في 16 تشرين الثاني، وهو ليس هدفاً بحد ذاته، ولا وسيلة للتهرب من الضريبة، بل إنذار من تداعيات معالجة ضريبية تطال المصارف والمودعين في آنٍ معاً. لا مصلحة للمصارف في تعطيل مصالح مودعيها. لذلك، اختير يوم الأربعاء بعيدًا من عطلة نهاية الأسبوع للتخفيف من انعكاسات التحرك، مع إبقاء المجال مفتوحاً لتعليقه أو إلغائه عند التوصل إلى معالجة عادلة".واعتبر أن "الحل يبدأ بحوار موضوعي مع وزير المال ، وبإصدار النصوص اللازمة لمعالجة خصوصية الحسابات المصرفية، وتصحيح أي خلل في القانون 330 والقرارات التطبيقية، بما يضمن عدم التمييز الضريبي بين أرباح غير فعلية متماثلة في طبيعتها الاقتصادية، كما تتيح مناقشة مشروع الموازنة فرصة لإجراء التعديلات التشريعية اللازمة، بما يحول دون إخضاع الأرباح غير الفعلية ومؤونات الخسائر لضرائب غير مبررة".ختم: " المسألة ليست فقط نزاعاً ضريبياً، بل هي أيضاً اختبار لمدى انسجام سياسة الدولة المالية مع تعهدها بإعادة الودائع، فإذا كانت الدولة تريد مصارف قادرة على السداد وعلى تمويل الاقتصاد، فلا يمكنها أن تستنزف سيولتها بضرائب على نتائج محاسبية لا تعكس مكاسب فعلية وتقوِّض أي إمكان لنهوض القطاع مجدداً".