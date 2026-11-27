أكد رئيس الهيئة التنفيذية لحركة "أمل" مصطفى الفوعاني تمسّك الحركة باستمرار وجود "اليونيفيل" في ضمن تفويضها الأممي، رافضاً أي صيغة لقوات متعددة الجنسيات خارج مظلة .

وقال الفوعاني، خلال ندوة بعنوان "بناء الدولة العادلة والقادرة... نحو بناء دولة مدنية"، إن الأولوية هي للتنفيذ الكامل للقرار 1701، وانسحاب من الأراضي ووقف اعتداءاتها، بالتوازي مع تعزيز قدرات الجيش.

واعتبر أن تمثل "رصيداً وطنياً" وعنصر قوة في مواجهة ، داعياً الدولة إلى الاستفادة منها وتوحيد عناصر القوة لحماية الأرض والسيادة.

وفي الشأن الداخلي، رأى أن إصلاح النظام يبدأ بإلغاء الطائفية السياسية والانتقال إلى دولة مدنية تقوم على المواطنة والمساواة والكفاءة، مع إنهاء المحاصصة وتعزيز استقلال والمؤسسات.

كما دعا إلى إطلاق مسار جدي لإعادة إعمار وعودة الأهالي، وحماية القطاعات الإنتاجية وتوفير فرص العمل، مؤكداً ضرورة إشراك الشباب في صناعة القرار بعيداً من المحسوبيات.