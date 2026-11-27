زعم الجيش الإسرائيليّ في بيان، أنّ "معلومات تمّ الحصول عليها خلال التحقيق مع عناصر عسكرية كانت تنشط في منطقة الحدود البحرية
، كشفت أنّ "حزب الله
" يستخدم قوارب الصيد المدنية غطاءً لأنشطته الاستخبارية. وفي إطار هذه الأنشطة، يتمّ إرسال عناصر عسكرية على متن قوارب صيد للاقتراب من قوات الجيش الإسرائيلي
في المنطقة الأمنية البحرية جنوب لبنان
، بهدف تصوير قوات سلاح البحرية وجمع معلومات استخبارية عنها".
وأضاف: "إلى سكان لبنان
والصيادين الذين يعملون في المنطقة: في ظل نشاط قوات الجيش الإسرائيلي في المجال البحري، وحرصًا على سلامتكم، ندعوكم إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والامتناع عن دخول مناطق انتشار القوات ونشاطها، والابتعاد عن القطع البحرية العسكرية العاملة في المنطقة".
وتابع: "يثبت "حزب الله "مجددًا أنه يستغل المجال البحري، معرّضًا بذلك حياة المواطنين اللبنانيين للخطر. يتابع الجيش الاسرائيلي الأنشطة في المجال البحري، وسيواصل العمل لحماية مواطني إسرائيل
وقواته من التهديدات".