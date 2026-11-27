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يعمل " " في المرحلة الأخيرة على أكثر من اتجاه، لا سيما لاعادة تموضعه داخل النظام السياسي اللبناني، انطلاقاً من قراءة مختلفة للواقع الداخلي وللتحولات التي طرأت على المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية. ف"الحزب" الذي انشغل طوال المرحلة السابقة بالمواجهة العسكرية وتداعياتها، بدأ يعطي اهتماماً متزايداً لشكل حضوره السياسي في خلال المرحلة التي ستلي انتهاء الحروب في المنطقة، ولطبيعة الدور الذي يريد أن يؤديه داخل السلطة.من هنا، يبدو أن "الحزب" يعيد دراسة تحالفاته السياسية، ليس بالضرورة بهدف التخلي عن تحالفاته التقليدية، بل انطلاقاً من ضرورة توسيع هامش حركته في الداخل اللبناني وعدم حصر نفسه بمجموعة محددة من القوى والشخصيات السياسية. ولعلّ إحدى أبرز الأفكار التي يمكن أن تحكم سلوك"الحزب" مستقبلاً هي كيفية ترجمة دوره العسكري والدفاعي إلى مكتسبات سياسية داخل السلطة، من دون أن يطرح هذه المسألة بشكل علني أو يتعامل معها باعتبارها مقايضة مباشرة بين السلاح والنفوذ السياسي.والواقع أن "الحزب" يدرك أن جزءاً كبيراً من الإشكاليات التي واجهها في الداخل اللبناني لم يكن مرتبطاً حصراً بسلاحه أو بدوره الإقليمي، بل أيضاً بطريقة إدارته للملفات السياسية الداخلية وبطبيعة علاقاته مع حلفائه وخصومه على حد سواء. ولعلّ من أبرز الأخطاء التي وقع فيها "الحزب" خلال السنوات الماضية أنه ترك لحلفائه هامشاً واسعاً في إدارة بعض الملفات الداخلية، في حين تحمل هو جزءاً كبيراً من الكلفة السياسية والشعبية لأدائهم.لذلك، ليس مستبعداً أن يتجه "الحزب" في المرحلة المقبلة نحو ممارسة دور سياسي أكثر مباشرة، وأن يعمل على تكوين شبكة واسعة من العلاقات التي لا تخضع بالضرورة للاصطفافات التقليدية. وقد تشمل هذه الشبكة قوى وشخصيات سياسية كانت على خلاف معه في مراحل سابقة، لكنها ليست بالضرورة في موقع الخصومة الاستراتيجية معه.لكن الأهم من ذلك هو أن "الحزب" يبدو معنياً بإعادة تكوين شبكة علاقاته الخارجية أيضاً، وخصوصاً مع الدول التي تؤدي دوراً أساسياً في الساحة . فالحزب قد يسعى إلى أن يكون قادراً على التواصل المباشر والدائم مع هذه الدول، بدلاً من أن يبقى هذا التواصل محصوراً بالوسطاء أو ببعض حلفائه في الداخل اللبناني، كما كان يحصل في كثير من الأحيان.ومن هذه الزاوية تحديداً يمكن قراءة سلوك "حزب الله" السياسي خلال الأسابيع الأخيرة. فالتصعيد الذي يمارسه ورفع سقف خطابه ووضعه خطوطاً حمراً أمام ، كلها مؤشرات إلى أنه بدأ يستشعر مجدداً وجود فائض من القوة السياسية لديه، وهو أمر يرتبط بعاملين أساسيين:العامل الأول هو ما يعتبره "الحزب" انتصاراً استراتيجياً لإيران في المواجهة الأخيرة، وما يمكن أن يترتب على ذلك من تبدلات في موازين القوى الإقليمية. أما العامل الثاني فيرتبط باستعادة "الحزب" قدراً كبيراً من تماسكه التنظيمي وقدرته على تجاوز تداعيات الضربات التي تعرض لها، الأمر الذي يمنحه ثقة أكبر في إدارة المواجهة السياسية الداخلية.وقد يكون "الحزب" اليوم أقل استعداداً لتقديم تنازلات سياسية مجانية، وخصوصاً أنه يعتبر أن القوى التي حاولت الاستفادة من ظروف الحرب لتكريس وقائع سياسية جديدة في لبنان قد بالغت في تقدير حجم تراجعه.بمعنى آخر، لا يبدو أن "الحزب" يريد العودة إلى الواقع السياسي الذي كان قائماً قبل الحرب بحذافيره، بل قد يكون بصدد البحث عن موقع مختلف داخل النظام اللبناني، يكون فيه حضوره السياسي أكثر استقلالية عن حلفائه، وقدرته على التأثير في صناعة القرار أكبر، بما ينسجم مع قراءته الجديدة لموازين القوى في لبنان والمنطقة.