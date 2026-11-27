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لامن الدولة في بيان عودة "ملايين الدولارات إلى الخزينة عبر مواجهتها" الهدر وحماية المال العام في مرفأ ، تحت شعار "المال العام مش مباح".واكدت"إعادة 15 مليون دولار إلى خزينة الدولة نتيجة جهود استرداد الأموال وتحصيل المستحقات، وتحصيل 8 ملايين دولار من الرسوم المرفئية المستحقة على الوكالات البحرية في مرفأي بيروت وطرابلس، واسترداد 42 ألف دولار في ملف اختلاس خزينة المرفأ و82 ألف دولار من الشركة المتعاقدة على النظام الإلكتروني،وإعادة نحو مليوني دولار سنوياً إلى خزينة الدولة عبر تحصيل المستحقات المالية".كما اعلنت عن "اكتشاف فقدان اكثر من 500 طن من مادة النحاس في مستودعات شركة الكهرباء تقدر قيمتها بملايين الدولارات، وإحالة 208 محضر إلى لملاحقة المخالفات والجرائم، اضافة الى توقيف 73 شخصاً في قضايا فساد وتزوير واحتيال وابتزاز، بينهم 38 موقوفاً بجرائم فساد، و28 بجرائم تزوير، و7 بجرائم احتيال وابتزاز،و إزالة 250 مكتباً غير قانوني وإلزام 40 وكالة بحرية بتسديد مستحقاتها المالية، وختم مستودعات معدات طبية بالشمع بعد ضبط مخالفات تهدد الامن الصحي، وضبط 70 مستوعباً يحتوي على مواد خطرة أُعيد تصديرها بإشارة من القضاء المختص، و30 سيارة فارهة مستوردة بالتزوير، و8 بطاقات مزوّرة، و6 بواخر متورطة في تزوير شهادات النفايات، والتحقيق مع نحو 500 شخص ورفع 162 تقريراً إلى القيادة بجهود 29 عنصراً في ".