Advertisement

لم تكن الحوادث الثلاثة التي أودت بحياة ثلاثة شبان على دراجات نارية في خلال أقل من 24 ساعة، اثنان منهم من مواليد 2008، سوى صورة مكثّفة عن واقع يتكرر يومياً على امتداد الطرقات ، حيث باتت حوادث السير تحصد أرواحاً بوتيرة تقارب حصيلة الأزمات الكبرى، وتحتل فيها الدراجات النارية حصة متزايدة، في ظل غياب الرقابة الفعالة وتراجع البنى التحتية وانتشار الدراجات كبديل رخيص عن السيارة والنقل العام.فوفق الأرقام المتراكمة لقوى الأمن الداخلي، فقد نحو 400 شخص حياتهم على طرقات منذ بداية العام الجاري، بعدما سجّل النصف الأول وحده 199 قتيلاً و1639 جريحاً، وهي حصيلة تأتي امتداداً لمنحى تصاعدي واضح، إذ ارتفع عدد القتلى من 359 عام 2022 إلى 439 عام 2023، ثم إلى ما بين 450 و490 قتيلاً عام 2025، أي ما يقارب قتيلاً كل 18 ساعة.وتكشف البيانات أنّ راكبي الدراجات النارية باتوا في قلب هذه الحصيلة، إذ ارتفعت نسبتهم من قتلى حوادث السير من 22 في المئة إلى 30 في المئة خلال عام واحد، فيما ارتفعت نسبتهم من الجرحى من 27 في المئة إلى 37 في المئة، وتتقاطع هذه الأرقام مع تقدير يشير إلى وجود نحو 374 ألف دراجة نارية مسجلة قانوناً، مقابل نحو 400 ألف دراجة غير مسجلة، ما يعني أنّ أكثر من نصف الدراجات على الطرقات تسير من دون تسجيل أو تأمين، وفي كثير من الأحيان من دون رخصة قيادة أو خوذة واقية.وتتداخل في هذه الظاهرة عوامل اقتصادية واجتماعية، فمع ارتفاع أسعار المحروقات وكلفة السيارات وتراجع المداخيل، تحوّلت الدراجة النارية إلى وسيلة النقل الأرخص للعمل والتنقل، ولا سيما في خدمات التوصيل ونقل الركاب عبر ما يُعرف بـ"الموتو تاكسي"، التي تم شنّ حملة امنية عليها مؤخرا، فيما يقودها كثير من القاصرين والشبان من دون أي تدريب، وتُظهر بيانات أنّ السرعة الزائدة مسؤولة عن نحو ثلث الحوادث، وعدم التركيز أثناء القيادة عن نحو 40 في المئة منها، خلال فترة رصدتها الوزارة في الصيف الماضي.في المقابل، لا تغيب الإجراءات بالكامل، إذ أعلنت عن ضبط نحو 74 ألف مخالفة مرورية بين أيلول وتشرين الأول، وحجز 5825 دراجة آلية و2485 سيارة، غير أنّ هذه الحملات تبقى موسمية، ولا تعالج أسباب المشكلة البنيوية، من الطرقات المهترئة وغياب الإنارة والإشارات، إلى ضعف كاميرات المراقبة التي تسمح لكثير من المتسببين بالحوادث بالفرار.ويرتبط ذلك أيضاً بغياب إطار مؤسساتي فاعل، إذ تطالب جهات حقوقية بتفعيل المجلس الوطني للسلامة المرورية، الذي نص عليه قانون السير، وبنشر بيانات وطنية موحدة تجمع أرقام قوى الأمن والمستشفيات والإسعاف، بعدما بات التفاوت بين المصادر يجعل حتى تحديد حجم المشكلة أمراً صعباً.ومن هنا، لا يمكن التعامل مع ضحايا الدراجات النارية كحوادث فردية ناتجة عن الاستهتار وحده، بل كأزمة سلامة عامة تحتاج إلى خطة وطنية متكاملة، تبدأ بتسجيل الدراجات وتسهيل حصول أصحابها على الرخص بكلفة مقبولة، وتمرّ بتطبيق دائم لا موسمي لإلزامية الخوذة ومنع القاصرين من القيادة، وتجهيز الطرقات الرئيسية بالإنارة والكاميرات، وصولاً إلى نقل عام منظم يخفف الاعتماد على الدراجات، لأنّ بلداً يفقد أكثر من قتيل يومياً تقريباً على طرقاته لا يواجه حوادث متفرقة، بل نزيفاً مفتوحاً تدفع ثمنه فئة الشباب بالدرجة الأولى.