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استقبل رئيس الجمهورية العماد حوزاف عون ظهر اليوم في ، وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان مع وفد ضم السادة : الدكتور بيار الجلخ ، جهاد سلامة ، الدكتور حبيب ظريفه ، الدكتور علي ياسين ، وحسنين مقلد .وتم خلال اللقاء عرض التوافق الذي تم التوصل اليه في ما خص ازمة اللجنة الأولمبية لاسيما لجهة حل الإشكالات التي كانت قائمة، وذلك احتراما للشرعة الأولمبية الدولية وللقوانين المرعية الاجراء .ونوه بتوافق العائلة الرياضية معتبرا ان هذه الخطوة ستكون لها اثار ايجابية على الصورة الرياضية داخل وخارجه. واعرب عن تقديره للجهود التي بذلتها بيرقداريان للتوصل إلى هذا التوافق .وبعد اللقاء ،أدلت الوزيرة بيرقداريان بالبيان الاتي :" اجتمعت العائلة الرياضية في اليوم حيث جئنا نطلع فخامة الرئيس على جو التوافق الذي تم بلوغه في حل ازمة اللجنة الأولمبية اللبنانية. واليوم نعلن من القصر الجمهوري انتهاء ازمة اللجنة الأولمبية وسوف يتم اطلاع اللبنانيين على الخطوات المقبلة التي سوف تؤدي إلى انتخاب لجنة اولمبية جديدة ."