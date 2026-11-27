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استقبل الدكتور وفداً من المبادرة النيابية للحفاظ على قوات "اليونيفيل" في الجنوب، ضمّ النواب: هاشم، وعدنان ، ونجاة عون، وفراس ، وبلال الحشيمي، وهاغوب ترزيان، وملحم خلف، الذي قال بعد اللقاء:"استكمالاً للمبادرة النيابية للحفاظ على المظلة الأممية في ، ومتابعةً للمرحلتين السابقتين اللتين شهدتا تأكيداً من 86 نائباً على إبقاء اليونيفيل في الجنوب اللبناني، التقينا اليوم بدولة الرئيس سلام، وكان هناك نقاش مستفيض حول كيفية دعم موقف من هذا الأمر، ولا سيّما التوجّه بشكل أساسي نحو الحفاظ على هذه المظلة الأممية الحمائية للبنان.وأعتقد أننا نستطيع القول إننا خرجنا من عند دولته بتأكيد على ضرورة استمرار اليونيفيل في أداء مهامها بعد نهاية هذه السنة، أي استمرار مهام اليونيفيل بعد 31 كانون الأول 2026، وأن تكون هذه الفترة الممتدة لستة أشهر فترةً تقوم خلالها اليونيفيل بمهامها من دون أي انتقاص.هذا ما نستطيع قوله اليوم، ونحن، في إطار هذا العمل، سيكون لنا موقف نيابي جامع من خلال مواقف أخرى وخطوات سيُعلن عنها".