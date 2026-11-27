

هذه الرسالة عبر عنها وفد مدرسة الامام موسى الصدر الرسمية في زوطر الغربية، الذي استقبله رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل الظهر، وهي المدرسة التي تعرضت للقصف واصرت مديرتها السيدة نجاة العبد قدوح وهيئتها التعليمية على العودة اليها وتأدية رسالتهم التربوية منها. وضم الوفد معلمات المدرسة وعددا من تلامذتها والعاملين فيها.

Advertisement وقد توالى خلال اللقاءعلى الكلام، مديرة المدرسة والسيدتان خديجة الحاج وغفران شمس الدين الذين عبروا عن ثقتهم بقيادة للبنان الى بر الأمان، مشددين على ان مقاومتهم هي مقاومة علم، وان رسالتهم اليوم مغمسة بالعرق ومعاناة النزوح والصمود والتمسك بالأرض وكل ذلك من اجل المحافظة على كرامتهم وكرامة ابنائهم .

وعبرأعضاء الوفد عن تعبهم من الحروب والمعاناة، وعن أملهم بعودة الأمان الى الجنوب كما الى كل وبتحرير كل شبر من ارضه، مشددين على تمسكهم بالجيش اللبناني "حامي سياج الوطن" وبضرورة بسط سلطة كامل أراضيها. وعرضوا للواقع الذي يعيشونه في ظل القصف الذي تتعرض له المناطق الجنوبية وحرصهم على احياء ذكرى الاستقلال رغم كل الظروف، ناقلين للرئيس عون تحيات أبناء زوطر الشرقية الخاضعة للاحتلال، وتقديرهم لكل ما يقوم به من اجل لبنان سيد حر. كما عدد أعضاء الوفد بعض المطالب التي تمكنهم من الصمود في مدرستهم ، مشددين على ان جذورهم ستبقى ثابتة مهما عصفت بها الرياح.

كذلك، تحدث عدد من الطلاب ومنهم رضا، وزهراء وجود قدوح، وآية علي رضا، وعلي درويش، وعلي مصطفى معربين عن املهم في . رسالة صمود وتمسك بالعلم شهدها قصر بعبدا اليوم، وهي ان اكدت على شيء فعلى ان اهل الأرض لن يكونوا يوما عابرين لها بل هم جذورها ويشكلون ذاكرتها وحكايتها، وان البيوت قد تهدم، والقلوب قد تجرح، والمحن قد تشتد، الا ان اهل الأرض لا يفقدون ايمانهم ولا يتخلون عن انتمائهم ويبقون أوفياء للتاريخ وهويتهم وكرامتهم.هذه الرسالة عبر عنها وفد مدرسة الامام موسى الصدر الرسمية في زوطر الغربية، الذي استقبله رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل الظهر، وهي المدرسة التي تعرضت للقصف واصرت مديرتها السيدة نجاة العبد قدوح وهيئتها التعليمية على العودة اليها وتأدية رسالتهم التربوية منها. وضم الوفد معلمات المدرسة وعددا من تلامذتها والعاملين فيها.وقد توالى خلال اللقاءعلى الكلام، مديرة المدرسة والسيدتان خديجة الحاج وغفران شمس الدين الذين عبروا عن ثقتهم بقيادة للبنان الى بر الأمان، مشددين على ان مقاومتهم هي مقاومة علم، وان رسالتهم اليوم مغمسة بالعرق ومعاناة النزوح والصمود والتمسك بالأرض وكل ذلك من اجل المحافظة على كرامتهم وكرامة ابنائهم .وعبرأعضاء الوفد عن تعبهم من الحروب والمعاناة، وعن أملهم بعودة الأمان الى الجنوب كما الى كل وبتحرير كل شبر من ارضه، مشددين على تمسكهم بالجيش اللبناني "حامي سياج الوطن" وبضرورة بسط سلطة كامل أراضيها. وعرضوا للواقع الذي يعيشونه في ظل القصف الذي تتعرض له المناطق الجنوبية وحرصهم على احياء ذكرى الاستقلال رغم كل الظروف، ناقلين للرئيس عون تحيات أبناء زوطر الشرقية الخاضعة للاحتلال، وتقديرهم لكل ما يقوم به من اجل لبنان سيد حر. كما عدد أعضاء الوفد بعض المطالب التي تمكنهم من الصمود في مدرستهم ، مشددين على ان جذورهم ستبقى ثابتة مهما عصفت بها الرياح.كذلك، تحدث عدد من الطلاب ومنهم رضا، وزهراء وجود قدوح، وآية علي رضا، وعلي درويش، وعلي مصطفى معربين عن املهم في .

الرئيس عون

ورد الرئيس عون مثنيا على صمود أعضاء الوفد وتمسكهم برسالتهم التربوية التي تشكل فعل انتماء وايمان بالأرض. وقال: "ان المقاومة ليست فقط بالسلاح بل في التمسك بالعلم رغم الاحتلال ايضا، فالعلم هو وصية الامام موسى الصدر بعيدا عن الطائفية والمذهبية". وإذ استشهد بحديث الامام المغيب عن ان الطوائف نعمة فيما الطائفية نقمة وتشديده على ضرورة المحافظة على مؤسسات الدولة والجيش اللبناني وعلى عدم جعل الجنوب ساحة للاخرين، فانه شدد على "ان هذه هي تعاليم مؤسسة الامام موسى الصدر التي نريد ان نعلمها لاولادنا" .

وقال الرئيس عون: من واجباتنا ان نقف الى جانبكم ونعمل على تحقيق الأمان والسلام لاهلنا الجنوبيين الذي لهم الحق بالعيش بامان وهم يدفعون الاثمان الباهظة منذ العام 1969، ولا سيما أبناء اطائفة الشيعية. فدعونا لا ننسى الماضي كي لا نكرر الأخطاء في المستقبل، معددا الاهداف التي يعمل عليها من اجل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين الى ارضهم وانتشار الجيش اللبناني.

وتساءل رئيس الجمهورية لماذا يدفع ابن الجنوب ثمنا كل عدة أعوام، كرمى من وماذا؟ "الا يحق له العيش بكرامة ومن دون ان يكون بحاجة لاحد. فالكرامة لا يضمنها المال فحسب بل ما يؤمنها هو ان ينام ابن الجنوب قرير وهو مطمئن الى امنه وصحته والى لقمة عيشه وسكنه وعلم أولاده"، مشددا "على ان الأرض والاجيال الناشئة هم امانة باعناقنا".

وختم رئيس الجمهورية مؤكدا انه سيعمل جاهدا لتأمين احتياجات المدرسة لمساعدتها على الاستمرار والصمود، مثمنا حمل اللبناني وحده في ذكرى الاستقلال في زوطر الغربية والنبطية "وهو امر لم نكن نشهده سابقا".

وفي الختام، قدم الوفد للرئيس عون لوحة وشجرة ارز لتزرع في حديقة القصر.