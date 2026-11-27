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نظّمت غرفة التجارة الأميركية في عشاء عيد الشكر الأول على شرف السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى، لمناسبة مرور عام على توليه مهامه الدبلوماسية في لبنان، بحضور حشد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية والاقتصادية ورجال الأعمال. وشكّل العشاء مناسبة لتجديد التأكيد على متانة العلاقات الأميركية وأهمية مواصلة بناء الجسور بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام رجال الأعمال في لبنان والولايات المتحدة.وأكد السفير عيسى في كلمته ان ستواصل دعم لبنان السيد والآمن والمزدهر، وقال: "أحرزنا خلال العام الماضي تقدّماً ملموساً، بل إن بعض ما تحقق كان تاريخياً. فبفضل المساعي الأميركية، دخل ممثلون عن لبنان وإسرائيل في محادثات مباشرة. وقد شاركت في هذه المحادثات، وشهدت كيف بدأ الجانبان معالجة ملفات عالقة منذ عقود. وفتحت هذه المحادثات المجال للعمل على ملف عودة المحتجزين وترسيم الحدود والترتيبات الأمنية التي يحتاج إليها السكان على جانبي الحدود للعيش بسلام".واعتبر ان "في بعض الاحيان جرى إخضاع المصالح الوطنية اللبنانية لقرارات ومصالح تُتخذ خارج البلاد، وكان الشعب اللبناني هو من يدفع الثمن"، لذا رأى ان "لبنان امام فرصة لتحقيق السلام وإعادة بناء اقتصاده وخلق فرص غير مسبوقة في تاريخه، لذا وكلما ارتبط مستقبله بقرارات تُتخذ في الخارج، تراجعت فرصته في تحقيق ذلك".وشدد على أن" الولايات المتحدة تجاه لبنان يتجاوز المسار الديبلوماسي"، مشيراً إلى أنها" استثمرت خلال العام الماضي نحو 600 مليون دولار في قطاعات متعددة، شملت الأمن والتنمية الاقتصادية والتعليم والمساعدات الإنسانية ودعم المؤسسات اللبنانية". وأضاف :"أن البعثة الأميركية وبرامجها توظّف عدداً كبيراً من اللبنانيين، وتساهم في تطوير مهاراتهم المهنية ودعم عائلاتهم، فضلاً عن تنفيذ مبادرات في مختلف المناطق اللبنانية لدعم التعليم والشباب والمجتمعات المحلية وتعزيز الفرص الاقتصادية".كما لفت إلى أن" الولايات المتحدة تعمل على حشد دعم أصدقائها وحلفائها وتشجيع الدول الأخرى على المساهمة والاستثمار والوقوف إلى جانب لبنان"، مؤكداً أن ذلك "يشكّل جزءاً أساسياً من التزام بلاده تجاهه".وتابع: "يقف لبنان اليوم عند مفترق طرق. وتقع على عاتق قادته مسؤولية اختيار المسار الصحيح واتخاذ القرارات الصعبة والالتزام بتنفيذها. ويعني ذلك ضمان قدرة على بسط الأمن على اراضيها كافة، كما يتطلب التحلّي بالشجاعة لاعتماد مقاربة مختلفة عندما تثبت المقاربات السابقة فشلها".ودعا إلى "العمل على إعادة بناء نظام مصرفي سليم يستعيد ثقة المودعين ويوفّر التمويل اللازم للشركات الراغبة في توسيع أعمالها، إلى جانب إرساء سلطة قضائية مستقلة وموثوقة بالتوازي مع وجود حكومة تتسم بالشفافية والإنصاف وتتحرر من الفساد". وشدد على أن "تأجيل القرارات الإصلاحية ينعكس مباشرة على القرارات الاستثمارية، وقد يؤدي إلى إرجاء خطط التوسع أو انتقال الاستثمارات إلى دول أخرى".كما توجه السفير عيسى بالشكر لرئيس القسم التجاري في السفارة الأميركية نعمان طيّار على جهوده ودعمه للمبادرات الهادفة إلى توطيد العلاقات التجارية بين البلدين.وتخلّل الحفل عرض مصوّر تناول تاريخ غرفة التجارة الأميركية في لبنان ومحطات من مسيرتها، مستعيداً جهود مؤسسيها، كما عرّف بمجلس إدارتها الجديد وتطلّعاته إلى تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين لبنان والولايات المتحدة وتعزيز دور القطاع الخاص اللبناني.