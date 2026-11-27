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افتتحت للأمن العام معهد للتدريب في الدامور، برعاية والبلديات العميد أحمد الحجار، بمشاركة سفيري اليابان كينجي يوكوتا والدنمارك ميتي ثيغيسن ورئيس المنظمة الدولية للهجرة في IOM أندرو ليند، وحضور ممثلي القيادات الامنية والعسكرية والمنظمات الدولية والمحلية وشخصيات بلدية واختيارية واجتماعية واهلية.ويشكل المركز الجديد محطة أساسية في مسار تطوير قدرات عناصر الأمن العام، من خلال برامج تدريبية متخصصة تواكب التحديات الأمنية، وتعزز الكفاءة والانضباط والاحتراف في خدمة المواطن وحماية الوطن.ثيغيسنبداية، شددت سفيرة الدانمارك على اهمية مثل هذه الشراكات المهمة مع لبنان، وقالت: "عندما تتضافر جهود المؤسسات ، وفي طليعتها المديرية العامة للأمن العام، مع أصدقاء لبنان الدوليين، تكون النتيجة ما يمكن تسميته بمضاعِف للقوة، بالنسبة إلى بلد صغير مثل الدنمارك. فهذا يعني أن مساهمتنا يمكن أن يكون لها أثر أكبر بكثير".أضافت: "هذه الأكاديمية تُظهر كيف يعمل ذلك. فقد قدّمت الدنمارك التجهيزات، ولكن ما كان هناك ما نجهّزه لولا زملائنا في سفارة اليابان الذين موّلوا المبنى نفسه، ونحن ممتنون لهذه الشراكة".يوكوتا، قال السفير الياباني: "يسرني أن أكون هنا حيث نحتفل اليوم بالافتتاح الرسمي لأكاديمية الأمن العام. وتفخر اليابان بأنها أرست الأساس لهذه الأكاديمية، من خلال مشروعنا الذي نُفّذ بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة IOM، والذي أُنجز بناء منشآته في العام 2022".أضاف: "إن دعم اليابان ينطلق من إدراك بأن تعزيز المؤسسات الأمنية والقدرات العملياتية، ولا سيما إدارة الحدود، أمر حيوي للاستقرار الوطني، ويبقى حجر الزاوية في أمن الحدود. وبالقدر نفسه من الأهمية، يأتي الاستثمار المستدام في رأس المال البشري، من خلال تزويد الضباط بتدريب متخصص لمواجهة التحديات الناشئة، والتكيّف مع الديناميات الإقليمية المتغيرة".ليندوقال رئيس المنظمة الدولية للهجرة IOM: "فيما نحتفل بمحطة مهمة في مسار تطوير أكاديمية الدامور للتعليم والتدريب والأمن السيبراني. فاليوم ليس فقط افتتاح منشأة مجهّزة ومؤثثة، بل هو أيضا احتفال بالشراكة والالتزام المشترك اللذين أوصلانا إلى هذه النقطة".أضاف: "إن الأكاديمية هي ثمرة سنوات عدة من التعاون الوثيق بين المنظمة الدولية للهجرة والمديرية العامة للأمن العام، وبدعم سخي من مانحينا وشركائنا، ولا سيما حكومتي اليابان والدنمارك. بدأت هذه المسيرة بطموح مشترك لإنشاء مساحة دائمة يتمكن فيها ضباط الأمن العام من تطوير المعارف والمهارات اللازمة للاستجابة للتحديات المتغيرة في إدارة الحدود والهجرة".شقيروختاما، قال شقير: "نفتتح اليوم مركزا تدريبيا، هو مبنيان من أصل سبعة مبانٍ. لذلك، وأثناء رؤية ما أنجز، هناك مساحات من الأرض يلزمها الاستصلاح، ولكن لم يتم استصلاحها بسبب الأبنية التي سيتم استكمالها في المشروع".أضاف: "اليوم نفتتح البداية، وباسم المديرية العامة للأمن العام أرحّب بكم جميعاً في حفل افتتاح معهد التدريب في الدامور. ويشرّفني حضوركم ومشاركتكم أسرة الأمن العام بهذه المناسبة. ولشركائنا في قيام هذا الصرح: الدنمارك، والولايات المتحدة - واليوم عندهم عيد الشكر، وهو عطلة رسمية - واليابان، والـ IOM، لولا إيمانكم بمستقبل لبنان ومؤسساته، ما كنا لنقف وإياكم في هذا الافتتاح، الذي جاء ثمرة جهود حثيثة لتجهيزه وإعداد مناهجه".وتابع: "كلمات الشكر تقف عاجزة أمام ما قدّمتموه وتقدّمونه. فالعطاء أساسه الإيمان، الإيمان بلبنان الغد، لبنان الرسالة، لبنان القيامة. حين ننظر إلى مستقبل لبنان والأمن العام، ندرك أن من أهم القرارات التي نتخذها اليوم، تلك المرتبطة بإعداد الجيل الذي سيتولى غدا مسؤولية هذه المؤسسة وقيادتها. فالمستقبل يحمل معه تحوّلات متسارعة، إذ إن التقنيات التي نعتمدها اليوم ستتطور وتتغير، والمهام التي نضطلع بها ستتوسع وتتزايد، بما يفرض على ضباطنا وعسكريينا امتلاك القدرة على التعامل مع تحديات وظروف قد تختلف طبيعتها وتعقيداتها عما شاهدناه خلال مسيرتنا في الخدمة".وأردف: "انطلاقا من هذه المسؤولية، يقع على عاتقنا توفير منظومة تعليم وتدريب متكاملة تواكب المسار الوظيفي للعسكري في مختلف مراحل خدمته، وتعمل على صقل شخصيته العسكرية وتطوير معارفه وتنمية مهاراته وتعزيز قدراته على التحليل وحسن التقدير لاتخاذ القرار".وقال: "هذه هي الرؤية التي نحملها لمعهد التدريب في الدامور. نريده مؤسسة وطنية تجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب المتخصص في العلوم الأمنية والتكنولوجيا. ونرى في قيامه فرصة للبنان أيضا. ففي لبنان جامعات عريقة، وعلى رأسها جامعتنا الوطنية، أعني الجامعة اللبنانية، التي حمل أبناؤها وخريجوها رسالة لبنان إلى مختلف أصقاع الأرض، فكانوا خير صورة لوطنهم وأثبتوا حضورهم في كافة المجالات. أما أجهزتنا العسكرية، وعلى رأسها المؤسسة الأم ، ففيها كفاءات مشهود لها. ويسعنا أن نجمعها في معهد يخدم مؤسساتنا الوطنية ويستقطب مع الوقت دارسين ومدربين من دول أخرى".أضاف: "لهذا المشروع شركاء، كان لكل منهم إسهام في قيام المعهد. فقد موّلت حكومة اليابان إنشاء مبنى المعهد ضمن مشروع أدارته المنظمة الدولية للهجرة. وأعدّت المديرية العامة للأمن العام بالتعاون مع المنظمة منهجا تدريبيا يلبي حاجات العمل في لبنان ويراعي المعايير الدولية. وبدعم من حكومة الدنمارك، تولّت المنظمة تأثيث المعهد وتجهيزه للتعليم النظري والتدريب العملي والمحاكاة. أما حكومة الأميركية، فقد تكفّلت بنفقات إنشاء المبنى المخصص للتدريب في مجال الأمن السيبراني".وتابع: "في يوم الافتتاح، نتوجه بخالص الشكر إلى حكومات اليابان والدنمارك والولايات المتحدة الأميركية، وإلى المنظمة الدولية للهجرة IOM، على ما أنجزناه معاً، ونتطلع إلى المزيد من الدعم في المرحلة المقبلة، في إطار هذه الشراكة التي نعتز بها. حرصنا عند إعداد المناهج أن يجمع العسكري بين المعرفة المتخصصة والقدرة على تطبيقها في الميدان. ففي مجال الإدارة المتكاملة للحدود، يتدرب على تقدير المخاطر والتنسيق مع مختلف الجهات".وختم: "الدامور، بوابة الجنوب، نضع اليوم المدماك الأول لصرح أكاديمي أمني وطني، نريده منارة للعلم والمعرفة، ومنطلقا لإعداد أجيال من الكفاءات الأمنية المؤهلة لحمل رسالة لبنان والنهوض بمسؤولياتنا في خدمة الوطن. ويأتي إنشاء هذا المعهد تجسيداً لرؤية فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأجدى في مستقبل الأوطان. وهي رؤية طالما عبّر عنها فخامته في محطات ومناسبات عدة، منذ توليه اللبناني وصولا إلى تسلّمه سدة رئاسة الجمهورية. وانسجاماً مع هذه الرؤية، وتكريما لصاحبها، أطلقنا على هذا الصرح اسم "معهد العماد جوزاف عون للعلوم الأمنية"، ليكون هذا الاسم عنوانا لرسالة علمية ووطنية".جولةختاما كانت جولة في المركز للاطلاع على تفاصيل المشروع.