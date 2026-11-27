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توّج هاكاثون NASA Space Apps Beirut بحصول على 7 ترشيحات عالمية، أسفرت عن تأهّل 7 فرق لبنانية إلى المرحلة العالمية من تحدي تطبيقات ناسا الفضائية، حيث ستتنافس مع فرق من مختلف أنحاء العالم على جوائز ناسا الدولية.فقد نظمت NASA Space Apps Beirut الهاكاثون للسنة السادسة على التوالي، بقيادة القائد المحلي لتحدّي تطبيقات الفضاء التابع لوكالة "ناسا" أنطوان طنوس، في جامعة القديس جاورجيوس في (SGUB). ويُعد هذا الحدث جزءا من أكبر هاكاثون عالمي تنظمه وكالة "ناسا" بالتزامن في مئات المدن حول العالم.وسجلت النسخة البيروتية من تحدي تطبيقات "ناسا" الفضائية، بحسب بيان للمنظمين، "إقبالا واسعا من مختلف المناطق ، إذ جمعت مئات المشاركين من طلاب المدارس والجامعات والمهندسين والمبرمجين، فضلا عن المهتمين بعلوم الأرض والفضاء ومجالات التكنولوجيا والابتكار. وشمل الهاكاثون 14 تحديا طرحتها وكالة "ناسا"، وعمل المشاركون على تطوير أفكار وحلول مبتكرة، بالاستناد إلى بيانات "ناسا" المفتوحة، لمعالجة قضايا واقعية تتعلق بالأرض والفضاء".ولفت البيان الى أن "الفرق عرضت مشاريعها أمام لجنة تحكيم ضمت نخبة من الأساتذة الجامعيين وحملة شهادات الدكتوراه من جامعات عدة، إلى جانب ممثلين عن المركز للبحوث والإنماء. وتميزت نسخة هذا العام بمشاركة في ، ممثلة بالعميد المهندس نادر عبدالله".وأشار الى أنه "عقب انتهاء المنافسة، اختيرت 7 فرق لبنانية للتأهّل إلى المرحلة العالمية من المسابقة وتمثيل لبنان، وهي: As-troy ed، Bliss Fall، Space on Fire، Cedx، Jovian Elites، Arz 961، وMapping the Future.. وقد عكس هاكاثون NASA Space Apps Beirut روح التعاون والعمل الجماعي بين المشاركين، الذين أظهروا مستوى لافتا من الإبداع والكفاءة من خلال أفكار ومشاريع مبتكرة جمعت بين العلوم والتكنولوجيا، وأبرزت قدرة الشباب ابتكار حلول للتحديات التي تواجه الأرض والفضاء".وفي ختام الهاكاثون، شدد طنوس على "أهمية التمسّك بالوطنية والإيمان بالقدرات اللبنانية"، وقال: "لبنان ملون وليس لونا واحدا، ونحن لا نتبع أحدا، نتبع وطنيتنا، ونؤمن بالقدرات اللبنانية بوطنية".وأعلن التوجه نحو "تعزيز التربية والتعليم في مجال الفضاء (Space Education)، لأن هذا المسار من شأنه أن يفتح أمام لبنان آفاقا جديدة".وأمل أن "تتيح المشاريع الرائعة التي شهدتها نسخة هذا العام من تحدّي تطبيقات ناسا الفضائية للبنان فرصة جديدة لتحقيق إنجاز عالمي".وذكر البيان بأن "لبنان سجل في السنوات الماضية إنجازات لافتة في هاكاثون NASA Space Apps Beirut، تمثلت في تحقيق مراكز تشريفية على المستوى العالمي، وإدراج مشاريع لبنانية ضمن قائمة أفضل المشاريع دوليا".