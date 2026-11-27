Advertisement

بعد تعرّضه لحادث سير في منطقة ، أثناء قيادته دراجته الناريّة، أفادت قناة "one" عن إصابة لاعب كرة السلة لإصابات عدة استدعت نقله إلى المستشفى، حيث تبيّن أنه يُعاني من جرح فوق عينه استدعى تقطيبه، وكسور في الأنف تستوجب إجراء عملية جراحية، إضافة إلى إصابة في ركبته يُحتمل أن تكون مجرّد شعر ولا تستدعي تدخلاً جراحياً، فضلاً عن رضوض في منطقة .وأشارت المعلومات إلى أنّ لا يتذكّر حتى الآن ملابسات ما حصل معه بشكل واضح، نتيجة الصدمة التي تعرّض لها، الأمر الذي حال أيضاً دون تمكّن عناصر الدرك من الحصول على إفادة واضحة منه.وبحسب ما يتذكّره حيدر، يُحتمل أنّ تكون سيارة قد حاولت التضييق عليه أو قطع الطريق أمامه، ما دفعه إلى محاولة تفاديها والهروب منها، قبل أن يصطدم بها أو تتسبّب بسقوطه، إلا أن هذه الرواية لا تزال غير مؤكدة.أما كاميرات المراقبة في المنطقة، فتُظهر مرور حيدر بدراجته، من دون أن تتمكّن أي كاميرا حتى الآن من توثيق طريقة وقوع الحادث أو تحديد ملابساته بدقة.ولا يزال الجميع بانتظار تحسّن حالته واستعادة ذاكرته، ليتمكّن من توضيح ما جرى والإدلاء بإفادته حول الحادث.