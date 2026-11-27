Advertisement

أعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن امتنان للدعم الذي قدمته ألمانيا الاتحادية للبنان حكومة وشعبا في المجالات كافة، لا سيما مساهمتها في القوة البحرية لليونيفيل التي لعبت دورا مهما في تطبيق القرار 1701. وأبلغ وزير الدولة في الألمانية Jens Plötner الذي استقبله ظهر اليوم في قصر بعبدا في حضور الوطني اللواء ميشال منسى والسفير الألماني في Thomas Zahneisen والوفد المرافق، أن لبنان اقترح أن تستمر "اليونيفيل" في تنفيذ مهامها خلال فترة الانسحاب السنة المقبلة كي يكون هناك متسع من الوقت للتوافق على قوات بديلة دولية أو عربية أو أوروبية لتلافي الفراغ على أن يكون القرار 1701 هو الإطار القانوني لهذه القوات مع إمكانية إدخال تعديلات عليه في حال دعت الحاجة.وأشار الرئيس عون إلى وجود تطور إيجابي يتمثل بوجود إجماع لدى جميع الأطراف على ضرورة تلافي الفراغ، معرباً عن أمله في أن توافق الدول المعنية على إطالة أمد مهمة "اليونيفيل" لتستمر خلال فترة الانسحاب بما يساعد على انتشار حتى الحدود الدولية عند حصول الانسحاب من الأراضي المحتلة حالياً.واكد الرئيس عون على حاجة لبنان إلى قوات دولية لا سيما وأن اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية ينص على بسط سلطة الجيش اللبناني في الجنوب الذي يحتاج إلى مؤازرة القوات الدولية خصوصاً في المسائل التقنية مثل تفكيك الألغام والقنابل غير المنفجرة وإزالة الردم، فضلاً عن وجود رغبة لدى الجنوبيين باستمرار بقاء القوات الدولية لما تمثله من عامل طمأنينة ومردود اقتصادي.وشدد الرئيس عون على الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية لأبناء الجنوب لأن مثل هذه الخدمات أساسية وليس فقط الشق الأمني، خصوصا أن سكان الجنوب أعربوا عن تمسكهم بالدولة اللبنانية وانتمائهم إلى وطنهم وثقتهم بدولتهم، لذلك من الضروري توفير مقومات العيش والصمود لهم. واعتبر الرئيس عون أن من الأهمية بمكان توفير الدعم الاقتصادي والمالي للبنان لإعادة الإعمار من خلال تنظيم المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار وتمويل إعادة إعمار المناطق التجريبية ما سيعطي رسالة إيجابية قوية لأبناء الجنوب.وشدد الرئيس عون على ضرورة الضغط على لتطبيق اتفاق الإطار ووقف أعمال التدمير والقصف وجرف المنازل والمقابر وسائر الأعمال العدائية الأخرى، لا سيما أن اتفاق الإطار ملزم للأطراف الموقعة عليه.وكان الوزير Plötner نقل إلى الرئيس عون تحيات الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، مؤكداً استمرار الدعم الألماني للبنان انطلاقاً من الصداقة التي تجمع بين البلدين، منوهاً بالدور المميز الذي يضطلع به الرئيس عون لإرساء دعائم الاستقرار، لافتاً إلى أن بلاده ستساهم من خلال بعثة الدعم الأوروبية التي ستشكل المظلة القانونية لاستمرار الشراكة اللبنانية-الألمانية ومواصلة دعم ألمانيا للبحرية اللبنانية، لافتاً إلى أن وفداً أوروبياً سيأتي إلى لبنان مطلع الشهر المقبل للبحث في التفاصيل مع الدولة اللبنانية.واعتبر الوزير الألماني أن إعادة بناء الجنوب مرتبط بوجود مسار ثابت للاستقرار، مؤكداً على أن بلاده ترى في الرئيس عون عاملاً توحيدياً لجميع الأطياف وشريكا مثاليا لتحقيق السلام، وأن ألمانيا تعلق آمالاً كباراً على دوره.