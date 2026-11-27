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رد رئيس حزب "القوات " سمير جعجع على المواقف الأخيرة للأمين العام لـ" " الشيخ نعيم قاسم، ولا سيما استشهاده باتفاق الطائف لتبرير استمرار سلاح حزبه، معتبرا أنه "يعمد إلى اجتزاء النصوص وتفسيرها بما يتناسب مع مواقفه، متجاهلا أن الاتفاق أناط بالدولة اللبنانية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي المحتلة وبسط سيادتها على كامل أراضيها ونشر الجيش على الحدود".وتوجه إليه بالقول: "يا شيخ نعيم، اتفاق الطائف يتوجّه إلى الدولة وليس إليك. فلماذا تأخذ منه ما يناسبك وتتجاهل ما تبقّى؟". وأكد أن "الاتفاق لم يمنح أي تنظيم حق ممارسة العمل العسكري خارج سلطة الدولة".وفي ردّه على انتقاد قاسم خطاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لمناسبة عيد الاستقلال، واتهامه بالمساواة بين العدوان وما يسميه "المقاومة الشريفة"، اعتبر جعجع أن رئيس الجمهورية "مخطئ بذلك لأن الخطر الخارجي، مهما بلغت خطورته، يبقى قابلا للمواجهة عندما تكون الدولة متماسكة، فيما يشكّل الخلل الداخلي خطرا أشدّ على قدرتها على الصمود والدفاع عن نفسها"، مؤكدا أن "حزب الله هو أكبر خلل داخلي وقع ضحيته منذ أربعين عاماً حتى اليوم".ورفض جعجع "محاولة قاسم تصوير رئيس الجمهورية وكأنه يقف في مواجهة شعبه"، مشددا على أن قاسم "يتصرف وكأن حزب الله يمثّل جميع اللبنانيين، فيما الحقيقة هي أن غالبية الشعب اللبناني، بما يفوق الـ70%، تؤيد المواقف التي يعلنها الرئيس عون وتقف إلى جانبه".كلام جعجع جاء خلال العشاء السنوي الذي أقامته منسقية في حزب "القوات اللبنانية"، في المقر العام للحزب في معراب، بحضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني، الوزيرة السابقة مي شدياق، عضو الهيئة التنفيذية في الحزب دانيال سبيرو والأمين العام إميل مكرزل والأمين العام المساعد لشؤون الانتشار عماد واكيم، رئيس نادي الحكمة راغب حداد، رئيس مجلس أمناء النادي بيار شهوان، منسق بيروت مارك عازار، والمنسقين السابقين للمنطقة وأعضاء من المجلس المركزي في الحزب، إلى جانب أعضاء في مجلس بلدية بيروت، ورؤساء بلديات ومخاتير، ورؤساء المراكز الحزبية وكوادر المنطقة، وشخصيات اقتصادية واجتماعية وإعلامية.وفي تفنيده لمواقف قاسم، رأى جعجع أن "الأمين العام لحزب الله يعتمد أسلوبا يقوم على الاستناد إلى مقدمات صحيحة ظاهريا للوصول إلى استنتاجات خاطئة، ما يجعل كلامه يبدو متماسكا للوهلة الأولى، قبل أن تتكشف تناقضاته عند التدقيق فيه"، مشيرا الى أنه لم يرَ من قبل "مَن يحاول تضليل الآخرين ويضلّل نفسه في الوقت عينه".وتوقف عند استشهاد قاسم بالدستور الذي ينص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، معتبرا أن "هذا الاستشهاد صحيح، لكن مقتضياته تفرض احترام الموقع الدستوري لرئيس الجمهورية والتعامل مع خطاب القسم ومواقفه على هذا الأساس، لا مطالبته بالتقيد بما يريده حزب الله". ورأى أن "قاسم يعترف بموقع الرئاسة الدستوري، ثم يتصرف وكأن على رئيس الجمهورية أن يستمع إلى توجيهات حزبه ويعمل بموجبها، بدلاً من احترام قرارات السلطة الشرعية".أما في ما يتعلق باتفاق الطائف، فلفت جعجع إلى أن قاسم "يقتطع عبارة "اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي"، ويتعامل معها وكأنها تفويض خاص لحزبه، فيما يستكمل النص بالحديث عن بسط سيادة جميع أراضيها ونشر الجيش الحدود المعترف بها دوليا". وشدّد على أن "هذه المسؤوليات أُنيطت بالدولة، لا بالتنظيمات المسلحة التي كانت موجودة عند إقرار الاتفاق"، متسائلاً عن "كيفية تحويل نص يهدف إلى تثبيت سيادة الدولة إلى ذريعة لاستمرار السلاح خارجها".وعن وصف قاسم "المقاومة بأنها شرعية ووطنية"، استغرب "تجاهله قرارات الصادرة في الخامس من آب والخامس من أيلول 2025، والثاني من آذار 2026، والمتعلقة بحصرية السلاح ومنع النشاط العسكري والأمني خارج سلطة الدولة"، مؤكدا أن "الشرعية تُستمد من الدستور والقوانين وقرارات المؤسسات الرسمية، لا من توصيف يمنحه أي تنظيم لنفسه"، متسائلا عما "إذا كان قاسم يستمع للراديو أو يقرأ الأخبار أو يتابع ما يحصل في البلاد ماذا وإلا كيف يستمر في إعلان شرعية نشاط حزبه العسكري وكأن هذه القرارات لم تصدر".كذلك توقف عند قول قاسم إن "السيادة ليست أغنية وإن الوحدة الوطنية ليست شعارا بل ممارسة فعلية"، معلنا موافقته على هذا المبدأ، لكنه تساءل: "إذا كانت الوحدة الوطنية طريقة أداء، فهل تستطيع أن تخبرنا أين شاركتم بقية اللبنانيين، الذين يشكلون الأكثرية، في القرارات الأساسية التي اتخذتموها خلال أربعين عاما؟". ورأى أن "الوحدة الوطنية لا تتحقق بالشعارات بل باحترام الشراكة والاحتكام إلى المؤسسات الدستورية، خصوصا في القرارات المتصلة بالحرب والسلم والأمن الوطني".وشدد جعجع على أن "المشكلة التي يطرحها استمرار التنظيم العسكري والأمني لحزب الله لا تقتصر على مسألة السيادة، بل تنعكس مباشرة على الحياة الاقتصادية والمعيشية لجميع اللبنانيين".ورفض "الاتهامات التي توجّه إلى القوات اللبنانية بأنها تحمل حزب الله على ظهرها، أو تجعل مواجهته محورا دائما لمواقفها"، مؤكدا أن "الحزب حسم موقفه من هذه المسألة منذ نحو عشرين عاما، وأنها ليست خصومة سياسية أو انتخابية، بل قضية تتعلق بمستقبل لبنان". وشدد على أن "اللبنانيين يريدون حياة طبيعية وفرص عمل وحداً أدنى من البحبوحة، لكن تحقيق ذلك يحتاج إلى اقتصاد منتج، والاقتصاد يحتاج بدوره إلى استقرار لا يمكن تأمينه في ظل استمرار وجود تنظيم عسكري وأمني خارج الدولة". وتساءل: "كيف يمكن للشباب والشابات البقاء في لبنان، أو للعامل العادي العثور على وظيفة تؤمّن له نحو خمسمئة دولار لإعالة أسرته، إذا كانت الظروف القائمة تمنع تحريك الاقتصاد وخلق فرص العمل".ولفت إلى أن "الدولة اللبنانية تعاني وضعا ماليا صعبا يتحمل حزب الله وحلفاءه مسؤولية أساسية عنه"، كاشفا استنادا إلى معلومات أكد امتلاكها، أن "أقرب الدول الصديقة للبنان غير مستعدة لتقديم مساعدات مالية جدية ما دام هذا الواقع قائما"، مشيرا إلى أن "غياب القدرة على توفير الضمانات السيادية يعرقل استقطاب الاستثمارات الأجنبية"، مستشهدا بالمباحثات مع قطر بشأن مشاريع الكهرباء، حيث تشكل "الضمانات المطلوبة إحدى العقبات الأساسية أمام التنفيذ".وقال: "حزب الله ليس عبئا على القوات اللبنانية بل على لبنان بأسره، من خلال ما يرتبه وجوده العسكري والأمني من غياب للاستقرار وتراجع للاقتصاد وانعدام لفرص العمل".وتساءل عن "مصدر الخطر الأشدّ على مستقبل اللبنانيين: التهديد الخارجي الذي يمكن للدولة مواجهته، أم الخلل الداخلي الذي يستنزف مقوماتها ويمنعها من النهوض؟".ودعا "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والحكومة مجتمعة إلى الإسراع في معالجة هذه المشكلة"، معتبرا أن "أي إجراءات اقتصادية أو اجتماعية تبقى محدودة النتائج ما لم يُعالَج السبب الأساسي الذي يحول دون قيام الاستقرار".وشبّه "الحلول الجزئية بحبوب الأسبرين أو البانادول التي تخفف الألم موقتاً من دون أن تعالج المرض"، مؤكدا أن "لبنان لن يخرج من أزمته إلا بقيام دولة فعلية تمتلك وحدها القرار والسلطة".وأكد أنه "رغم صعوبة المرحلة، لا يشعر بالتشاؤم حيال المستقبل القريب أو البعيد"، مشيرا الى أن "اللبنانيين تجاوزوا مراحل أشد قسوة، وأن التطورات التي شهدتها البلاد والمنطقة خلال السنوات الأخيرة تثبت أن التغيير ممكن". واستشهد بـ"سقوط نظام الأسد في سوريا، وبالتقدم الذي تحقق في لبنان خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وصولا إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة برئاسة نواف سلام"، وقال: "ذلك لا يعني أن جميع الأهداف تحققت، لكنه يشكّل تحولاً كبيراً مقارنة بما كان قائماً في الماضي".أضاف: "التاريخ لا يعود إلى الوراء والأزمة اللبنانية لا يمكن أن تنتهي بتكريس الوضع الحالي بل بقيام دولة حقيقية قادرة على اتخاذ قراراتها وتنفيذها. إن المسألة لم تعد تتعلق بإمكان الوصول إلى هذه النتيجة بل بالوقت الذي يتطلبه تحقيقها، وهو ما يرتبط بسرعة تحرك المسؤولين الموجودين في السلطة".وتابع: "الضمانة الأساسية لاستكمال هذا المسار تكمن في المحافظة على القوات اللبنانية وتعزيز حضورها ودورها كقوة ضغط سياسية وشعبية تدفع باتجاه قيام الدولة المنشودة. وهذه المسؤولية لا تقتصر على المنتسبين إلى الحزب، بل تشمل جميع المؤمنين بالمشروع الوطني الذي يحمله".وكان جعجع استهل كلمته بالترحيب بالحاضرين، معربا عن سعادته بالمشهد الذي "جمع شخصيات وفاعليات من مختلف الخلفيات والانتماءات حول طاولات واحدة"، وخصّ مخاتير بيروت بتحية تقدير، باعتبارهم من "أولى حلقات الدولة اتصالاً بالمواطنين"، داعيا إلى "تمكينهم من ممارسة مسؤولياتهم من دون تدخل في صلاحياتهم أو عرقلة لعملهم".وأوضح أن "العشاء يتجاوز كونه مناسبة لدعم منسقية بيروت أو الحزب، إنه لقاء بين ناشطين ومناضلين وأصحاب قضية تربطهم علاقة أعمق من السياسة بمفهومها الضيق"، مؤكدا أنه لم ينظر يوما إلى "القوات اللبنانية على أنها حزب يسعى إلى زيادة عدد نوابه أو الحصول على مقاعد وزارية"، مذكرا بأنها "خاضت عقودا من النضال، وقدّمت شهداء وتضحيات في مراحل لم يكن لديها فيها نواب أو وزراء، ولا حتى أفق لإجراء انتخابات".وشدد على أن "القوات اللبنانية ليست محصورة بحملة البطاقات الحزبية، بل تضم، بمعناها الأوسع، كل من يهتم بمجتمعه ويعمل لتحسين أوضاعه"، لافتا الى أن "التحدي الأكبر يتمثل في عدم توريث الأجيال المقبلة وطناً يعاني الأزمات نفسها التي ورثها اللبنانيون عن آبائهم، والتي تتكرر منذ نحو قرن". وأكد أن "الهدف هو العمل من أجل مستقبل أفضل للأبناء والأحفاد، وربما للجيل الحالي أيضاً، وأن الإنسان لا يعيش بالخبز وحده، لكنه يحتاج كذلك إلى الخبز ليعيش"، في إشارة إلى "الترابط بين القضية الوطنية والحقوق المعيشية".وفي حديثه عن العمل السياسي والنيابي والإنمائي في بيروت، أشاد جعجع بالدور الذي يؤديه النائبان غسان حاصباني وجهاد بقرادوني، ورأى في تجربتهما "نموذجا ناجحا للتكامل في توزيع المسؤوليات وتغطية احتياجات المنطقة".ونوه بمتابعة حاصباني "الدقيقة لملفات الدولة ومؤسساتها، واقتراحات القوانين ومشاريعها"، مشبها "نشاطه المتواصل داخل الإدارات بالبلبل الذي لا يتوقف عن الحركة"، مؤكدا أن "هذا المستوى من المتابعة يميّز أيضاً عمل تكتل الجمهورية القوية، الذي لا تُقاس فاعليته بعدد نوابه وحده، بل بمعرفتهم بالملفات وقدرتهم على التأثير فيها"، مشددا على أن "زيادة ثقة المواطنين وتمثيلهم للحزب تتيح توسيع هذا التأثير".وأشار الى أن بقرادوني "يشارك في صلب العمل النيابي أيضاً من خلال اجتماعات التكتل ومناقشة الملفات النيابية، خلافا للاعتقاد بأنه يقتصر عمله على متابعة الشأن المحلي لبيروت"، مشيدا بـ"حضوره الدائم في أحياء الأشرفية ومتابعته شؤون المواطنين واحتياجاتهم الاجتماعية والإنمائية والخدماتية، إضافة إلى اهتمامه بملف نادي الحكمة"، مستعيدا الأزمات التي كان يواجهها النادي قبل سنوات، منوها بالدور الذي اضطلع به بقرادوني في متابعة شؤونه والإسهام في نهوضه. وأكد أن "الحكمة ليس مجرد نادٍ رياضي، بل صرح وطني ارتبط بتاريخ بيروت والأشرفية ولبنان وشكّل، في مراحل صعبة، عنوانا للحضور الوطني والتمسك بالحرية والسيادة". وحيا "ذكرى أنطوان الشويري وجميع الذين دعموا النادي، وإلى إدارته وجمهوره"، متمنيا "استمرار تقدمه".وعن دور منسقية بيروت ورؤساء المراكز، أكد أن "قوة القوات اللبنانية وحجمها وتأثيرها لا تعود إلى قياداتها وحدها، بل إلى العمل اليومي الذي يبذله آلاف المنتسبين والمتطوعين في مختلف المناطق".وشبه الحزب بـ"خلية النحل التي ينتج عسلها من جهود آلاف النحلات"، وقال: "القوات اللبنانية باتت تمثّل ضمير شريحة واسعة من المجتمع، من خلال وجود عناصرها بين الناس ومشاركتهم همومهم".ودعا "الجميع إلى المحافظة على الحزب والسهر سير مؤسساته، لضمان استمرار دوره في حماية المجتمع وتأمين مستقبل أفضل للأجيال المقبلة".وتوقف جعجع عند قضية رولان المر، مؤكدا أن "القوات اللبنانية لن تنساها ولن تتراجع عن المطالبة بتحقيق العدالة فيها، لكن حصرا عبر المؤسسات القضائية والوسائل القانونية، بعيدا من أي منطق انتقامي أو عنفي".وشدد على أن "إحقاق الحق قد يتطلب الصبر وطول البال، إلا أن ذلك لن يحول دون متابعة القضية حتى النهاية"، وقال: "نحن جميعا أهل رولان المر".واستحضر العلاقة التاريخية التي تربط "القوات" ببيروت والأشرفية، مشيرا الى أن "هذه المنطقة شكلت أرضا خصبة لانطلاق مسيرة وطنية امتدت من الأحياء والزواريب التي شهدت بدايات حركة الرئيس الشهيد بشير الجميل، إلى بيروت ومنها إلى مختلف المناطق اللبنانية".وأكد "ضرورة المحافظة على ذاكرة تلك المرحلة وتضحياتها، من دون تمجيد الحرب أو الدعوة إلى تكرارها"، رافضا "اختزال الحرب اللبنانية بنظرية حرب الآخرين على أرض لبنان، لما ينطوي عليه ذلك من تجاهل للوقائع والمعاناة والضحايا الذين سقطوا خلالها".واستعاد ذكريات شخصية له مع بيروت من بدايات الحرب عام 1975، مؤكدا أن "استعادة هذه الذكريات لا تهدف إلى البقاء أسرى الماضي، بل إلى تذكّر أثمان الحرب والعمل كي لا تتكرر"، مشددا على أن "مسؤولية الجيل الحالي هي بناء دولة تحول دون عودة اللبنانيين إلى المآسي نفسها".وجدد جعجع ثقته بمستقبل لبنان، مؤكدا أن "المحافظة على القوات اللبنانية وتماسكها تشكّل ضمانة أساسية لمواصلة الضغط باتجاه تحقيق الدولة المنشودة".