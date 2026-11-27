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أعلنت توقيف ثمانية أشخاص من المشتبه فيهم والمطلوبين للقضاء، خلال سلسلة عمليات أمنية نفّذتها دوريات مفرزة استقصاء في عدد من البلدات، بين 8 و26 تشرين الثاني الجاري.وأوضحت المديرية، في بيان، أن عمليات التوقيف شملت بلدات مكسة وتعلبايا وحوش الأمراء وبيادر العدس وجلالا والعين وسعدنايل وقب الياس، وطالت سبعة لبنانيين وفلسطينياً.وأشارت إلى أن بحق الموقوفين ملاحقات قضائية ومذكرات توقيف وخلاصات أحكام بجرائم مختلفة، أبرزها المخدرات والسرقة والسلب بقوة السلاح والاغتصاب وتجارة الأسلحة وإطلاق النار والتزوير.كما ضبطت الدوريات بحوزة عدد من الموقوفين كميات من المواد المخدرة على اختلاف أنواعها، بعضها معدّ للترويج.وأُودع الموقوفون والمضبوطات القطعات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بناءً على إشارة المختص.