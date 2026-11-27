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حذّرت من عمليات نصب وابتزاز إلكتروني يتعرّض لها مواطنون على يد أشخاص يدّعون امتلاك قدرات روحانية وحل المشكلات العاطفية والاجتماعية عبر ، تحت مسميات مختلفة، أبرزها "جلب الحبيب" و"إعادة المطلقة" و"موافقة الأهل على الشريك".وأوضحت المديرية، في بيان، أن التحقيقات التي أجراها وحماية الملكية الفكرية كشفت أن هؤلاء الأشخاص يستدرجون ضحاياهم ويطلبون منهم الظهور عراة أمام الكاميرا أو القيام بأفعال منافية للحشمة، بذريعة تنفيذ "أعمال روحانية"، قبل استخدام الصور ومقاطع الفيديو لابتزازهم مادياً وتهديدهم بنشرها.وأشارت إلى أن عدداً من القائمين على هذه الصفحات قد يكونون خارج الأراضي ، فيما تستمر التحقيقات لكشف هوية المتورطين وتوقيفهم بالتنسيق مع المختص.ودعت المديرية المواطنين إلى عدم التواصل مع صفحات مجهولة تدّعي ممارسة السحر أو تقديم خدمات روحانية، وتجنّب إرسال الصور ومقاطع الفيديو الشخصية أو مشاركة المعلومات الحساسة، وعدم الاستجابة لطلبات المبتزين أو تحويل مبالغ مالية إليهم.كما شدّدت على ضرورة الإبلاغ عن أي محاولة نصب أو ابتزاز، عبر تقديم شكوى لدى أو استخدام خدمة "بلّغ" المتوافرة على تطبيق ، مع الاحتفاظ بالرسائل والمحادثات التي قد تساعد في كشف هوية المرتكبين.